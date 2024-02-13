إيلاف من لندن: أعلن حزب العمال البريطاني المعارض سحب دعمه لمرشحه لانتخابات برلمانية فرعية بسبب تعليقات أدلى بها بشأن إسرائيل.

وبعد ظهور معلومات جديدة حول مزيد من التعليقات، تم تعليق عضوية المرشح أزهر علي على ذمة التحقيق وسحب ترشيحه للانتخابات عن دائرة روتشديل.

اعتذار

وكان المرشح العمالي اعتذر في وقت سابق عن التصريحات التي تسربت عن تسجيل سري خلال اجتماع محلي للحزب حصلت عليه صحيفة "ميل أون صنداي"، وقال فيها إن إسرائيل "سمحت" بالهجوم المميت الذي نفذه مسلحون من حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال السيد علي إن ادعاءاته كانت "مسيئة للغاية وجاهلة وكاذبة".

وقال متحدث باسم حزب العمال: "بعد ظهور معلومات جديدة حول التعليقات الإضافية التي أدلى بها أزهر علي اليوم، سحب حزب العمال دعمه لأزهر علي كمرشحنا في الانتخابات الفرعية في روتشديل".

وأضاف: "لقد قام السير كير ستارمر بتغيير حزب العمال بحيث لا يمكن التعرف عليه من حزب عام 2019. نحن ندرك أن هذه ظروف غير عادية إلى حد كبير، ولكن من المهم أن يمثل أي مرشح يقدمه حزب العمال أهدافه وقيمه بشكل كامل".

وقال المتحدث: "وبالنظر إلى إغلاق باب الترشيحات الآن، لا يمكن استبدال أزهر علي كمرشح".

دعم علني

وكان وزراء الظل في حزب العمال يدعمون السيد علي علنًا، حيث ادعى نيكولاس توماس سيموندز أن عضو المجلس قد وقع في فخ "نظرية المؤامرة عبر الإنترنت وهذا لا يمثل وجهة نظره".

وقال بات مكفادين، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال، لـ(بي بي سي) غداة الكشف عن التسجيل السري يوم الأحد قبل الماضي، إن تعليقات علي "كانت خاطئة تمامًا" ولا تمثل وجهة نظر الحزب.

وفي التسجيل، زُعم أن السيد علي قال: "يقول المصريون إنهم حذروا إسرائيل قبل 10 أيام... حذرهم الأميركيون قبل يوم من حدوث شيء ما.. لقد خلعوا الأمن عمدا، وسمحوا بتلك المذبحة التي أعطتهم الضوء الأخضر ليفعلوا ما يريدون".

مجلس نواب اليهود

ومن جهته، قال مجلس نواب اليهود البريطانيين إنه كان سيدعو حزب العمال إلى استبدال السيد علي كمرشح في الانتخابات الفرعية لو لم يفت الأوان للقيام بذلك.

ووصف مجلس الإدارة تعليقاته السابقة بأنها "مشينة ولا تغتفر"، وقال: "من الواضح لنا أن السيد علي لا يعتذر بسبب شعور حقيقي بالندم".

وأضاف: "على الرغم مما قاله في اعتذاره، فإننا لا نرى كيف يمكننا التعامل معه في هذا الوقت، ونعتقد أن الجماعات الطائفية اليهودية الرائدة الأخرى ستشعر بالمثل".

يشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس من حزب العمال البريطاني بسبب تردد الحزب في البداية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وكان هناك جدل أيضاً بعد أن بدا السير كير وكأنه يزعم في تشرين الأول (أكتوبر) أن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن غزة، على الرغم من أنه قال لاحقاً إنه يدعم بدلاً من ذلك حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.