إيلاف من لندن: اعتذر مرشح حزب العمال البريطاني المعارض في الانتخابات الفرعية في روتشديل عن التصريحات التي أدلى بها بشأن إسرائيل.

وقال أزهر علي في تسجيل سري خلال اجتماع محلي للحزب حصلت عليه صحيفة "ميل أون صنداي"، إن إسرائيل "سمحت" بالهجوم المميت الذي نفذه مسلحون من حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال السيد علي إن ادعاءاته كانت "مسيئة للغاية وجاهلة وكاذبة".

ودعا حزب المحافظين، حزب العمال إلى تعليق حملت الانتخابية الفرعية وإزالة عضوية السيد علي في الحزب.

تعليقات خاطئة

وقال بات مكفادين، منسق الحملة الوطنية لحزب العمال، لـ(بي بي سي) يوم الأحد، إن تعليقات علي "كانت خاطئة تمامًا" ولا تمثل وجهة نظر الحزب.

كما قال مكفادين لشبكة (سكاي نيوز) إن أزهر علي سيظل مرشح حزب العمال في الانتخابات الفرعية في روتشديل.

وفي التسجيل، زُعم أن السيد علي قال: "يقول المصريون إنهم حذروا إسرائيل قبل 10 أيام... حذرهم الأميركيون قبل يوم من حدوث شيء ما.. لقد خلعوا الأمن عمدا، وسمحوا بتلك المذبحة التي أعطتهم الضوء الأخضر ليفعلوا ما يريدون".

هجوم حماس

وكان مسلحون من حركة حماس الفلسطينية اخترقوا الحدود في غزة وتسللوا إلى جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - واحتجاز حوالى 250 آخرين كرهائن.

ومنذ ذلك الحين، تقول وزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس إن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 28100 شخص في غزة - معظمهم من النساء والأطفال.

وواجهت السلطات الإسرائيلية انتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية وظهرت تقارير تفيد بأن مصر حذرت أجهزة المخابرات من احتمال حدوث أعمال عنف في الأيام التي سبقت الهجوم. ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التقارير بأنها "كاذبة تماما".

وقال المرشح أزهر علي في بيان: "أعتذر بلا تحفظ للجالية اليهودية عن تعليقاتي التي كانت مسيئة للغاية وجاهلة وكاذبة".

وأضاف أن "الهجوم الإرهابي المروع الذي نفذته حماس كان مسؤولية حماس وحدها، وما زالوا يحتجزون رهائن يجب إطلاق سراحهم".

إزالة عضوية علي

وإذ ذاك، دعا رئيس حزب المحافظين ريتشارد هولدن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى "إزالة عضوية السيد علي في حزب العمال على الفور وتعليق حملة حزب العمال" قبل الانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها في 29 فبراير.

وقال: "مرة تلو الأخرى، يقول السير كير ستارمر إنه غيّر حزب العمال. ومرة تلو الأخرى نرى أن هذا ببساطة غير صحيح".

وقال علي في اعتذاره إن يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) كان "أكبر خسارة في حياة اليهود في يوم واحد منذ المحرقة، ويعيش اليهود في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم في خوف من تصاعد معاداة السامية".

وقال عضو مجلس مقاطعة لانكشاير إنه يرغب في "الاعتذار بشكل عاجل للزعماء اليهود عن تعليقاتي غير المبررة".

مجلس نواب اليهود

وقال مجلس نواب اليهود البريطانيين إنه كان سيدعو حزب العمال إلى استبدال السيد علي كمرشح في الانتخابات الفرعية لو لم يفت الأوان للقيام بذلك.

ووصف مجلس الإدارة تعليقاته السابقة بأنها "مشينة ولا تغتفر"، وقال: "من الواضح لنا أن السيد علي لا يعتذر بسبب شعور حقيقي بالندم".

وأضاف: "على الرغم مما قاله في اعتذاره، فإننا لا نرى كيف يمكننا التعامل معه في هذا الوقت، ونعتقد أن الجماعات الطائفية اليهودية الرائدة الأخرى ستشعر بالمثل".

يشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس من حزب العمال البريطاني بسبب تردد الحزب في البداية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وكان هناك جدل أيضاً بعد أن بدا السير كير وكأنه يزعم في تشرين الأول (أكتوبر) أن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن غزة، على الرغم من أنه قال لاحقاً إنه يدعم بدلاً من ذلك حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.