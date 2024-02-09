إيلاف من لندن: قالت وزيرة العدل في حكومة الظل العمالية البريطانية، إن هناك "فقدان ثقة" المسلمين البريطانيين في حزبها بسبب موقفها من الحرب بين إسرائيل وغزة.

وحثت البرلمانية شبانة محمود، إحدى أبرز النواب المسلمين في حزب العمال، الحزب على "إعادة بناء" العلاقات مع الناخبين المسلمين.

استقالات

وكان استقال عشرة نواب من حزب العمال بسبب إحجام الحزب في البداية عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، قام حزب العمال بمراجعة موقفه للدعوة إلى وقف القتال لأسباب إنسانية و"وقف دائم لإطلاق النار".

وقالت السيدة محمود في لقاء مع (بي سي سي) إنها "أرادت وقف إطلاق النار حينها، وأريد وقف إطلاق النار الآن". وأضافت أنه "من المستحيل مشاهدة لقطات الأطفال القتلى الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض" وعدم "الرغبة في توقف القتال".

وقالت النائبة العمالية: "أتمنى لو كان من الممكن، بمجرد الدعوة لذلك، أن تتمكنوا من التوصل على الفور" إلى وقف لإطلاق النار. السؤال ليس كثيرًا، هل تدعو إلى ذلك فحسب، بل كيف يمكنك تقديمه بالفعل؟".

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد أن قادت الجماعة هجوما على مجتمعات داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1300 شخص.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 27,700 فلسطيني وأصيب ما لا يقل عن 65,000 آخرين جراء موجات الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على ذلك، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

وردا على سؤال حول تعليقات السيدة محمود، قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إن الصراع بين إسرائيل وحماس "سبب قلقا كبيرا في جميع أنحاء البلاد".

وقال إن الحزب يريد رؤية وقف إطلاق نار "مستدام"، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين، إلى جانب وقف القتال. وفي النهاية، أعتقد أننا جميعا نريد أن نرى نفس الشيء".

تصريحات ستارمر

وأثارت الحرب بين إسرائيل وحماس عدة صراعات داخل حزب العمال البريطاني. وجاءت نقطة التوتر عندما أجرى السير كير مقابلة مع محطة إذاعية LBC في أكتوبر، بدا فيها أنه يدعي أن لإسرائيل الحق في قطع الكهرباء والمياه عن غزة.

ونفى زعيم حزب العمال في وقت لاحق أنه كان يقصد دعم إسرائيل في قطع الإمدادات عن المنطقة، قائلا إنه كان يدعم بدلا من ذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

واعترفت السيدة محمود بأن "هذه لم تكن لحظة جيدة" بالنسبة لحزب العمال.

وتصاعدت التوترات مرة أخرى عندما تحدى 56 نائبًا من حزب العمال أوامر الحزب وصوتوا لصالح اقتراح للحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم يدعو صراحة إلى وقف إطلاق النار.

وكشف استطلاع سريع أجري في نوفمبر أن 41 بالمئة من الناخبين المسلمين يقولون إن مشاعرهم أصبحت أكثر سلبية تجاه حزب العمال منذ اندلاع الصراع.

إعادة بناء

وأضافت: "كان هناك شعور بفقدان الثقة بين الناخبين المسلمين، وأعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى إعادة البناء".

واليهود أيضاً

ومع ذلك، ليس المسلمين في بريطانيا وحدهم هم الذين "يشعرون بإحساس قوي للغاية بالألم إزاء ما يتكشف. وكذلك الحال بالنسبة لجميع اليهود البريطانيين".

وأضافت البرلمانية العمالية شبانة محمود: "نحن جميعًا مواطنون بريطانيون معًا". وقالت: "أعتقد أننا إذا فقدنا إحساسنا الإنساني تجاه ما تعانيه جميع شعوب تلك المنطقة، أعتقد أننا سنفقد شيئًا مهمًا للغاية وثمينًا للغاية. وبمجرد رحيله، أعتقد أنه من الصعب جدًا استعادته".

كما انتقدت كلاً من حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعرقلتهما حل الدولتين. وقالت "علينا أن نجد بشكل عاجل شركاء للسلام، لأن حل الدولة الواحدة لا يجعل شعب إسرائيل آمنا".

وخلصت البرلمانية العمالية إلى القول: "ومن المثير للغضب أن نتبنى موقفا يقول إن شعب إسرائيل يمكنه أن يتمتع بتقرير المصير، لكن شعب فلسطين لا يستطيع ذلك."