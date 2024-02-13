واشنطن: تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يجيز تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لأوكرانيا وأموال لإسرائيل وتايوان. ولكن من دون دعم الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب والعديد منهم موالون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا يمكن تبني النص.



وصادق مجلس الشيوخ الأميركي الذي تهيمن عليه أغلبية ديموقراطية، فجر الثلاثاء على مشروع القانون الذي يجيز حزمة مقدارها 95 مليار دولار، كانت محلّ نقاش في الكونغرس منذ أشهر.

لكن حلفاء ترامب في مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأغلبية، أعلنوا مساء الاثنين رفضهم درس هذا النص بصيغته الحالية. وبدون دعم الجمهوريين، لا يمكن تبني النص.

ورغم ذلك، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الخطوة التي اتخذها الكونغرس نحو إقرار المساعدة لكييف والمعلّقة منذ أشهر، وقال إنه "ممتن" لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال على منصة "إكس"، "بالنسبة إلينا، في أوكرانيا، تساهم المساعدات الأميركية المتواصلة في إنقاذ أرواح من الإرهاب الروسي" فيما "نقاتل نحن من أجل الحرية والديموقراطية".

وثمة خلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين منذ أشهر حول مسألة تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو عامين.

فالديموقراطيون بمعظمهم يؤيدون ذلك. أما الجمهوريون فمنقسمون بين محايدين ومؤيدين لأوكرانيا ومؤيدين لدونالد ترامب.

وفي خضم الحملة الرئاسية، تحولت المعادلة إلى مواجهة بين الرئيس جو بايدن الذي يطالب بشكل عاجل بإقرار هذه الأموال الجديدة، ودونالد ترامب الذي يقول إنه في حال إعادة انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر)، سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا "في 24 ساعة" بدون أن يوضح كيف.



"مشكلة أكثر إلحاحًا"

وبالتالي، لا يهم أن يدعم الرئيس الديموقراطي مشروع القانون أو أن يحض الكونغرس على "تبنيه بسرعة". ففي هذه المفاوضات، تبقى الكلمة الأخيرة لسلفه ومنافسه المرجح في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

ومساء الاثنين، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أن المجلس الذي يهيمن عليه حزبه الجمهوري لن يدرس مشروع القانون، في انتكاسة جديدة للاوكرانيين.

وأوضح جونسون في بيان أن سبب رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية هو عدم تلبيته مطالب الجمهوريين في ما يتعلّق بتشديد الإجراءات على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الجمهوري في بيان إن "اقتراح قانون مجلس الشيوخ حول المساعدات الخارجية يظل صامتا بشأن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه بلادنا"، في إشارة إلى أزمة الهجرة.

وأضاف أنه "في غياب أي تعديل" من جانب مجلس الشيوخ لهذا النص "سيواصل مجلس النواب العمل وفقا لإرادته على هذه القضايا المهمة".

وجونسون، مثل العديد من الجمهوريين في الكونغرس، يتبع توجيهات ترامب الذي قال السبت إن الولايات المتحدة يجب أن "تتوقف عن منح الأموال بدون الأمل باستردادها".

ومضى المرشح أبعد من ذلك عندما قال إنه "سيشجع" روسيا على مهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الاطلسي لا تفي بالتزاماتها المالية على صعيد النفقات العسكرية، ولقيت تصريحاته هذه انتقادات شديدة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

والإثنين، قال ترامب في منشور على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "نحن نساعد أوكرانيا بأكثر من 100 مليار دولار أكثر من الناتو"، مطالبا بقية الدول الأعضاء في الحلف بزيادة مساهماتها المالية لتحقيق "توازن" مع ما تدفعه الولايات المتّحدة.

وأضاف "إذا لم تقم بذلك، فأميركا أولا"، مكررا شعار السياسة الخارجية الذي طبع ولايته بين عامَي 2017 و2021.