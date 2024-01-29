كييف: طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتسليم مساعدات الدول الأوروبية الاجتماعية المقدمة للاجئين الأوكرانيين إلى ميزانية الدولة الأوكرانية.

وأشار في مقابلة مع قناة ARD الألمانية، إلى أنه من الممكن بعد ذلك إعادة توزيع هذه الأموال اعتمادًا على مكان تواجد الشخص الذي يتلقاها في الوقت الحالي.

ميزانية أوكرانيا

وفيما تشير صحف ألمانية لوجود حوالي 200 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية غادروا أوكرانيا إلى ألمانيا وحدها، سُئِل زيلينسكي إذا كان ينبغي على برلين خفض حجم المساعدة الاجتماعية للاجئين لتقديم المال الذي يتم توفيره لدعم كييف، فرد قائلاً: "توجد حالات يتلقى فيها اللاجئون المساعدة، ليس فقط من البلد الذي يتواجدون فيه حاليًا، بل مباشرةً من أوكرانيا. لذا سيكون من الأفضل لنا لو دعمت ألمانيا الأوكرانيين من خلال تقديم الأموال إلى ميزانية أوكرانيا، لتعيد سلطات أوكرانيا بعد ذلك توزيع هذه الأموال اعتمادًا على مكان وجود هذا الشخص بالتحديد".

هذا ولفت زيلينسكي إلى أن جزءا من الأموال الأوكرانية بات الآن في أوروبا، بعدما نقلها اللاجئون الفارون من الحرب، مذكّرًا بأن الأموال الأوروبية المقدمة للاجئين تبقى في اقتصاد هذه الدولة أو تلك ولا تصل إلى أوكرانيا.