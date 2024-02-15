إيلاف من الرباط: اتفق أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية) بالإجماع على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل المقبل والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للحزب عقد الاربعاء في الرباط برئاسة نزار بركة الأمين العام،خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب.

وذكر بيان للجنة التنفيذية للحزب أن الاجتماع عرف نقاشا جديا ومسؤولا وعميقا، استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه،والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل.

واضاف البيان انه جرى الاتفاق ايضاً خلال الاجتماع على عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس المقبل،من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر،وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.

وخلص البيان إلى انه جرت دعوة جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام.

ويأتي تحديد موعد المؤتمر بعد ان عرف الحزب،منذ سنتين،جمودا سياسيا كبيرا بسبب رفض الأمين العام الحالي،نزار بركة،الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني للحزب في وقته القانوني،ذلك أن الولاية القانونية لبركة انتهت خلال 2022.

يذكر أن المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال تأجل عدة مرات خلال السنتين الماضيتين،بسبب خلافات داخلية حول النظام الأساسي للحزب.