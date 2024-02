إيلاف من دبي: فاجأت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، محاورها المراسل إذ سألها عن تعليق على دعوة وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون الكونغرس لتمرير قانون المساعدات لأوكرانيا، فأجابته: "يمكنه تقبيل مؤخرتي".

وكان كاميرون قد حض المشرعين الأميركيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعمًا ماليًا لأوكرانيا، قائلًا إن إظهار أي ضعف الآن مرادف للضعف الذي ظهر سابقًا ضد هتلر.

Marjorie Taylor Greene responds to British Foreign Secretary David Cameron urging Congress to pass Ukraine aid:



“Frankly, he can kiss my ass.”



