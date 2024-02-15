إيلاف من دبي: فاجأت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأميركي، محاورها المراسل إذ سألها عن تعليق على دعوة وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون الكونغرس لتمرير قانون المساعدات لأوكرانيا، فأجابته: "يمكنه تقبيل مؤخرتي".

وكان كاميرون قد حض المشرعين الأميركيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعمًا ماليًا لأوكرانيا، قائلًا إن إظهار أي ضعف الآن مرادف للضعف الذي ظهر سابقًا ضد هتلر.

Marjorie Taylor Greene responds to British Foreign Secretary David Cameron urging Congress to pass Ukraine aid:



“Frankly, he can kiss my ass.”



MTG is a national embarrassment. pic.twitter.com/JdS5GNCV0E — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 14, 2024

وكتب كاميرون في مقالة نشرها موقع "ذا هيل": "يجب ألا نظهر الضعف اليوم كما حصل مع بوتين حين غزا جورجيا في عام 2008، ولا نريد حالًا من عدم اليقين كما حصل عندما اجتاح شبه جزيرة القرم وجزء كبير من دونباس في عام 2014، قبل أن يعود ليكلفنا الخسائر الجسيمة حين غزا أوكرانيا في عام 2022".

قالت غرين: "أظنه يحاول مقارتنا بهتلر أيضًا. إن كان هذا قصده، فليس لي ما أقوله".

وأردفت غرين: "لا يهمني ما يقوله كاميرون، ولا أقدر هذا النوع من الكلام.. عليه أن يقلق على بلاد".

وختمت بشكل مفاجئ: "بصراحة، يمكنه أن يقبل مؤخرتي".