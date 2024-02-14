إيلاف من دبي: يعتقد إيلون ماسك أن على الولايات المتحدة التوقف عن إرسال المساعدات إلى أوكرانيا. وهو أعرب عن رأيه هذا أمام أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال مؤتمر X Spaces، مضيفًا: "لا طريقة للانتصار على فلاديمير بوتين في أوكرانيا".

وبحسب ماسك، "هذا الإنفاق لا يساعد أوكرانيا؛ وإطالة أمد الحرب لا يساعد أوكرانيا، وموت هؤلاء الأولاد من أجل لا شيء أمر خاطئ ويجب أن يتوقف".

وتابع ماسك أن بوتين يخاطر بالتعرض "للاغتيال" إذا تراجع عن القتال في أوكرانيا.

أدلى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بهذه التعليقات خلال محادثة مع السيناتور رون جونسون والسيناتور جي دي فانس والسيناتور مايك لي، والمرشح الرئاسي المنسحب فيفيك راماسوامي.

وأصر ماسك أيضًا على أنه ليس مدافعًا عن بوتين، واصفًا هذا الاتهام بأنه "سخيف"، وقال إن شركاته فعلت أكثر من أي شركة آخر "لتقويض روسيا".

ماسك قلق بشأن تورطه في أوكرانيا بعد أن زودها بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية Starlink في فبراير 2022. وقد وفر الوصول إلى هذه الأقمار الصناعية للسماح للمدنيين بالاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وسط هجمات روسيا على البنية التحتية الأوكرانية.

في أكتوبر الماضي، غرّد ماسك فكرته لاستعادة السلام في أوكرانيا ، والتي رددت نقاط حوار الكرملين واقترحت أن تتنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي لروسيا. كما نشر استطلاعًا يطلب من المستخدمين التصويت على الخطة. وفي ذلك الوقت، وصف متحدث باسم الكرملين خطة ماسك المقترحة بأنها "إيجابية".

المصدر: "بزنس إنسايدر"