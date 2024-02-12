كييف: دانت الحكومة الأوكرانية "بشدة" الاثنين "الاتلاف المتعمد" الذي قام به محتجون بولنديون لحبوبها المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي على الحدود بين البلدين.



وأظهرت صور ومقاطع الفيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المزارعين البولنديين الذين يغلقون عدة معابر حدودية مع أوكرانيا منذ الجمعة، وهم يلقون حمولة عدة شاحنات أوكرانية احتجاجا على ما يعتبرونه منافسة غير عادلة.

قال تارا كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني والممثل التجاري لبلاده، على فيسبوك "نشهد اليوم تصعيداً جديداً للعنف على حدودنا المشتركة".

واعتبر أن "عدم رد السلطات البولندية على اتلاف الحمولة سيؤدي إلى تصاعد كراهية الأجانب والعنف السياسي" مستنكراً "عدم اكتراث" وارسو.

ودعت كييف وارسو إلى تحديد هوية الجناة "بسرعة" ومعاقبتهم.

تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البرّي مع بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، من أجل صادراتها ووارداتها، خصوصا منذ الغزو الروسي قبل نحو عامين.

ومؤخراً، أثارت السلطات في وارسو إمكانية فرض حظر جديد على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية لحماية مزارعيها.

وكانت بولندا قد حظرت واردات الحبوب الأوكرانية في ظل حكومة حزب القانون والعدالة الشعبوي السابقة، لكنها أبقت على الحظر بعد وصول تحالف جديد مؤيد للاتحاد الأوروبي إلى السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.