إيلاف من بيروت: هددت إيران الخميس، على لسان محمد دهقان، المستشار القانوني للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس باحتجاز سفن أجنبية إذا تم احتجاز سفن إيرانية، وذلك في إطار المعاملة بالمثل، ردّا على التهديد الذي تضمنه بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية في هذا الشأن.

وأكد دهقان أن بلاده ستتحرك قانونيًا، مشيرًا إلى أنه لا يملك معلومات بشأن واقعة مصادرة الولايات المتحدة 520 ألف برميل من النفط الإيراني التي تتحدث عنها واشنطن، وقال: "لا أدري إن كان ذلك قد حدث أم لم يحدث".

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت في الأسبوع الماضي مصادرة أكثر من 500 ألف برميل من النفط الإيراني بقيمة 25 مليون دولار، وعن توجيه اتهام جنائي لمشتري النفط الخام الإيراني في الصين وروسيا وسوريا، مهددة بمصادرة أي سفينة تقل نفطاً إيرانيًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقنين موارد الجيش الإيراني المالية.

ولفت مستشار الرئيس الإيراني إلى الارتباك الأميركي في مسألة مصادرة السفن، وقال: "أميركا تصادر أحيانًا سفناً أجنبية وتصنفها خطأ على أنها إيرانية".

تتزامن هذه التهديدات المتبادلة مع تصاعد التوتر في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وما رافقها من تصعيد تنفذه الميليشيات الموالية لإيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن، ومع إطلاق المتمردين الحوثيين في اليمن عشرات الصواريخ والمسيرات والهجمات على سفن شحن أجنبية في البحر الأحمر، بينها سفن أميركية.