واشنطن: أوضح البيت الأبيض أن الحوثيين في اليمن أطلقوا ثلاثة صواريخ على سفن في البحر الأحمر الأربعاء، لكن تم اعتراض اثنين منها فيما أخطأ الثالث هدفه.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) "لم تسجّل أي إصابات أو أضرار في السفينة".

وكشف البيت الأبيض على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الأربعاء عن هجوم الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر قائلا "أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر. أخطأ صاروخ هدفه، وأسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأميركية الصاروخين الآخرين".

وأضاف: الهجوم "يؤكد بكل وضوح بأن الحوثيين ما زالوا ينوون تنفيذ هذه الهجمات، ما يعني أنه سيتعيّن علينا بوضوح أيضا أن نقوم بما يتوجّب علينا القيام به لحماية الملاحة".

لا إصابات

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) بأن الصواريخ أُطلِقَت باتّجاه "سفينة الحاويات التي ترفع العلم الأميركي والمملوكة والمشغلة من الولايات المتحدة إم/في ميرسك ديترويت"، من دون أن تأتي على ذكر سفينة ثانية تم استهدافها.

وقالت سنتكوم "لم تسجّل أي إصابات وأضرار في السفينة".