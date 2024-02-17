كييف: أعلن الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي، اليوم السبت، أن روسيا أسرت بعض الجنود الأوكرانيين أثناء انسحابهم من بلدة أفدييفكا.

وكتب تارنافسكي على تلغرام "في المرحلة الأخيرة من عملية الانسحاب، وتحت ضغط من قوات العدو الساحقة، تم أسر عدد من الجنود الأوكرانيين".

وأضاف أن القوات الأوكرانية انتقلت الآن إلى خط الدفاع الثاني بالقرب من أفدييفكا، في دونيتسك.

وأشارت تقارير بأن القوات الروسية تلاحق فلول القوات الأوكرانية إلى الخط الدفاعي الثاني الواقع غربي أفدييفكا، وتحديدا في بلدة لاستوتشكينو.

الانسحاب من أفدييفكا

وكان المسؤول في السلطات المحلية الموالية لروسيا في دونيتسك، يان غاغين، صرح في وقت سابق، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، تغادر مواقعها في أفدييفكا بشكل فوضوي تاركة جراحها خلفها.

وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "نعم، بالفعل، وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تغادر أفدييفكا، وقد لاحظنا أنهم يغادرون متناثرين".

وأضاف: "وهذا ليس ما كتبه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي أنهم سيغادرون، لا شيء من هذا القبيل. ما يحدث الآن هو هروب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان اليوم السبت إن قواتها حسنت مواقعها على الخطوط الأمامية في 4 مناطق مختلفة منها منطقة دونيتسك، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

جاء بعد ساعات من تصريح قائد الجيش الأوكراني الجديد، في الساعات الأولى من صباح السبت، بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدة أفدييفكا المدمرة بشرق البلاد مما يمهد الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو 2023 عندما استولت على مدينة باخموت.