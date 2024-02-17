نورنبيرغ: استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها الرائدة في مجال الزراعة العضوية خلال مشاركتها في فعاليات معرض "بايوفاخ" للأطعمة والمنتجات العضوية المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية في الفترة من 13 – 16 فبراير (شباط) الجاري، ويعد أكبر تجمع للزراعة العضوية في العالم.

وقدم وفد المملكة المشارك برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب وعضوية اتحاد الغرف السعودية وممثلين للقطاع الخاص من المزارعين والمنتجين العضويين؛ عرضًا حول التوجهات المستقبلية للزراعة العضوية في المملكة، بجانب عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الرؤساء التنفيذين لـ"بايوفاخ" والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية؛ لبحث أوجه التعاون، ودفع عجلة تنمية الزراعة والمنتجات العضوية في المملكة.

وتأتي مشاركة المملكة امتدادًا لجهودها الكبيرة في مجال الزراعة العضوية، حيث استضافت نسختين من معرض "بيوفاخ" خلال عامي 2022م و2023، وذلك تأكيدًا لدور المملكة الريادي في مجال الزراعة العضوية، ودعم قطاع المنتجات العضوية محليًا وعالميًا، وتمكين الشركات الناشئة، وإيجاد منصة تفاعلية ونقطة جذب استثمارية من جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية المختصة وخبراء الزراعة العضوية من جميع أنحاء العالم، والتوعية بأهمية الزراعة العضوية ونمط الحياة المستدامة، وتبادل المعلومات في أبرز قضايا المجتمع العضوي.

يذكر أن المعرض الدولي للمنتجات العضوية (بايوفاخ)، يعد من أكبر المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعات والمنتجات العضوية، ويحظى باهتمام عالمي من قبل العارضين والمستثمرين في كل دول العالم، وسبق أن أقيم في 8 دول شملت (الولايات المتحدة، البرازيل، تايلاند، الهند، الصين، اليابان، ألمانيا، والسعودية).