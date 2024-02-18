إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة وقطر إطلاق مبادرة عالمية للتمويل المشترك الإنساني والتنموي والاستجابة الإنسانية.

وبموجب هذه المبادرة، ستعمل المملكة المتحدة وقطر على تحقيق هدف أولي بقيمة 50 مليون دولار لمعالجة التحديات الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم. ويمثل هذا علامة بارزة في الشراكة بين البلدين والتي تؤكد التزامنا المشترك.

وقال بيان مشترك من البلدين: ومن خلال هذا التعاون، ستعمل قطر والمملكة المتحدة على الجمع بين خبراتهما ومواردهما وشبكاتهما لتنفيذ مشاريع مؤثرة تعالج التحديات الفورية والطويلة الأجل التي تواجهها المجتمعات في هذه المجالات الحيوية.

ويعكس هذا الجهد التعاوني التزامنا الثابت بتعزيز التقدم المستدام والقدرة على الصمود، بهدف نهائي يتمثل في تحسين حياة الملايين من الناس.

وقال البيان: ومؤخرا، عملت دولة قطر والمملكة المتحدة معا على إيصال 29 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة في إطار التعاون الإنساني والتنموي المشترك. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البلدان معًا بنشاط لتنفيذ العديد من فرص التمويل المشترك، حيث تركز اثنتان منها على سوريا لتعزيز المبادرات الإنسانية والتعليمية الحاسمة، بينما تهدف الأخرى إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في الصومال.

ويؤكد البلدان من جديد التزامهما بتسريع التقدم في هذه المبادرات الحيوية من خلال حوار التنمية الافتتاحي في لندن في مايو 2024. وسيعمل هذا الحدث على ترسيخ المزيد من فرص التمويل المشترك، وتعزيز التعاون في قضايا التنمية وتعزيز قدرات تقديم المساعدات.

وفي الأخير، قال البيان: تلتزم دولة قطر والمملكة المتحدة معًا بمعالجة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا بمزيد من الإلحاح والفعالية.