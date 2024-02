إيلاف من بيروت: أعلنت واشنطن الأحد أن القيادة المركزية نفذت خمس ضربات بنجاح في إجراء دفاعي" في البحر الأحمر، وتمكنت من إحباط هجمات صاروخية ومسيرة من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

ففي يوم 17 فبراير الجاري، بين الساعة 3:00 عصراً والساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت القيادة المركزية الأميركية بنجاح خمس ضربات دفاعية ضد ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، وغواصة مسيّرة، وسفينة سطحية مسيّرة، وكلها تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في مناطق يسيطرون عليها في اليمن. وهذا هو أول استخدام حوثي ملحوظ لغواصة بلا قبطان منذ بدء الهجمات في البحر الأحمر في 23 أكتوبر الماضي.

Feb. 17 Summary of Red Sea activities



