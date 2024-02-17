إيلاف من لندن: تعطل الحرب الالكترونية الأميركية في البحر الأحمر عمل السفينة الإيرانية MV BEHSHAD التي ترسو في مياه البحر الأحمر.

وقال مصدر أمني مطلع أن الجيش الأميركي رصد السفينة الإيرانية، التي اعتبرها بمثابة مركز استخبارات ورصد وتعقب، في أماكن مختلفة من البحر الأحمر وخاصة قريبا من السفن التي استهدفها الحوثيون بدقة.

وأضاف المصدر أن السفن كانت متجهة إلى البحر الأحمر بطريقها إلى قناة السويس أو إلى إيلات.

ويشار إلى أن غالبية الإصابات الحوثية الدقيقة كانت نتيجة توجيه من الإيرانيين من خلال تجسسهم من السفينة المذكورة والتي تعمل في مياه البحر الأحمر وبحر العرب.



وذكر المصدر أن قوة السايبر الأميركية عطلت السفينة وجعلتها تحدد سفينة متجهة لإيران هدفا ضربه الحوثيون بدقة حيث أصابوا سفينة حبوب اتجهت من اميركا اللاتينية إلى ايران.



وتشير المعلومات إلى أن غواصات أميركية وأخرى غربية تسعى لاستهداف سفينة التجسس الإيرانية الكترونياً حتى لا تخلق مواجهة مباشرة مع إيران.