واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الوسطى "سنتيكوم"، الأحد، أن قواتها شنت 5 ضربات ضد أهداف خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت "سنتكوم" إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات دفاعا عن النفس في مناطق باليمن تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقالت (سنتكوم)" "بين الساعة 3:00 عصراً حتى الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، 17 شباط (فبراير)، نفذت القيادة المركزية الأميركية بنجاح خمس ضربات دفاع عن النفس ضد ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وسفينة تحت الماء بدون طيار (UUV)، وسفينة سطحية بدون طيار (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران. وهذا هو أول استخدام حوثي ملحوظ لمركبة غير مأهولة منذ بدء الهجمات في 23 تشرين الأول (أكتوبر)".

وأضافت "حددت القيادة المركزية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينة تحت الماء غير المأهولة، والسفينة السطحية غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت القيادة المركزية إن قواتها شنت 4 ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حيث كانت تستعد الحركة المتحالفة مع إيران إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.

وقبلها بأيام، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.