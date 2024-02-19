إيلاف من بيروت: توجه أهالي الرهائن الإسرائيليين في غزة إلى منزل عضو مجلس الوزراء الحربي بني غانتس مطالبين إياه برفع صوتهم داخل الحكومة. وقالت العائلات لغانتس: "القناة 14 تقول إننا العدو – أنتم دخلتم الحكومة لحمايتنا.. نحن اليساريون والأشكناز، ونحن الآن العدو.. وعليكم حمايتنا".

وبحسب موقع "والا!" العبري، وصل أهالي الرهائن صباح اليوم الاثنين إلى منزل غانتس في روش هعين، وقالوا له غاضبين: "نحن نقاتل حكومتنا، ونحتاج أن نسمع منكم أننا لسنا العدو".

أضافت هذه العائلات: "بالنسبة إلى رئيس الوزراء، نشعر أننا العدو. في القناة 14 يقولون إننا العدو، وما زلنا نشعر بأننا العدو. نحن بحاجة إلى حمايتك لنا، فليس لدينا حياة. ولم نأت لإزعاجك في الصباح الباكر، لكن لم نعد قادرين على التفكير في ما يحدث لأبنائنا هناك".

وصاحت العائلات: "خذوا الخمسة آلاف (سجين)، أعطوهم لهم، سوف نستعيد أبناءنا ثم نقضي عليهم. أنت تعرف كيف تفعل ذلك".

وقال أحدهم لغانتس إن استعادة البلاد لن تتم من دون عودة الرهائن: "كيف سنستعيد غزة غذا تخلينا عن إخواننا وأخواتنا في يد حماس؟ لماذا يجب أن نستجدي شيئا واضحا؟"

أجابهم غانتس: "نريد إعادة الرهائن بسرعة، أحياء وكلهم. هذا ما نريده. الفرصة الأرجح هي النجاح من خلال خطة محددة، وبأي خيارات أخرى إن توافرت".

المصدر: "والا!"