نيويورك: فشل مجلس الأمن الدولي من جديد في التصويت لصالح مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة لأسباب إنسانية وإيصال المساعدات بعد أن استخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض.

وصوتت 13 دولة في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وعبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن "تفهم الولايات المتحدة لرغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم".

وقالت في جلسة لمجلس الأمن قبل التصويت على مشروع القرار إن "وقف إطلاق نار فوري من شأنه إطالة أمد الصراع ومدة احتجاز المختطفين".

وأشارت غرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة لديها مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار "يتماشى مع ما نراه".

وكان المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قد حث أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع القرار، مشيرا إلى أنه "تم منح أعضاء المجلس وقتا طويلا لدراسة مشروع القرار ونراه متوازنا"، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة.

واعتبر أن "التصويت لصالح مشروع القرار يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة وأن التصويت ضده يعني الموافقة على التجويع كأسلوب حرب".