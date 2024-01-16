بغداد: أعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان، الثلاثاء، أن بغداد قدمت شكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن "العدوان الإيراني على أربيل".

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أهمية وقف الهجمات على العسكريين الأميركيين بالعراق وسوريا.

وقال البيت الأبيض إن الرجلين اللذين التقيا في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54 في سويسرا، حيث ناقشا عدداً آخر من القضايا منها الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية على أربيل الاثنين، وأهمية الحفاظ على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعراق.

جدول زمني

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس وزراء العراق في بيان إن اللقاء مع ساليفان شهد التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف".

وأشار البيان الى أن" اللقاء تطرق إلى دعوة الرئيس الأميركي لرئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الأميركية، والاتفاق على تعيين موعد محدد بين فريقي الرئيسين".

وأضاف البيان: شدد السوداني، خلال اللقاء، على "رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأميركي الأخير الذي حصل في بغداد، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي".

وأشار رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان إلى "الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة، مؤكدًا أن "استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي، مجددًا تأكيد ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم".