بيروت: أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، أن الجيش شن غارات جوية شمالي سوريا والعراق.

وبحسب وكالة "سكاي نيوز عربية"، قال الجيش إن غاراته دمرت 25 هدفا للمسلحين الأكراد.

وأضافت الوزارة في بيان أن "العمليات نفذت في شمال سوريا ومناطق متينا وهاكورك وقنديل بشمال العراق، وأن القوات التركية حيدت الكثير من المسلحين، في غارات جوية أسفرت أيضا عن تدمير 25 هدفا عبارة عن كهوف وملاجئ ومستودعات.

بحسب الوكالة، لقي 9 جنود أتراك حتفهم في اشتباك أمس الجمعة، مع أعضاء من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيماً إرهابياً.