اثينا: أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن لأنقرة الإرادة لحل جميع النزاعات العالقة مع اليونان، وذلك في تصريحات الخميس من أثينا التي يزورها للمرة الأولى منذ العام 2017.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلّها بيننا"، مشيرًا إلى رغبته في تحويل "بحر إيجه إلى بحر سلام وتعاون".

ترسيم الحدود

ويزور إردوغان اليونان بعد سنوات من التوترات حول ترسيم حدود الجرف القاري للجزر اليونانية في بحر إيجه والتنقيب البحري وملف الهجرة.

وأقرّ ميتسوتاكيس في تصريح مشترك بأن العلاقات الثنائية كانت "مهددة بشكل خطير" في الماضي لكنها أصبحت على "مسار أكثر هدوءًا".

وأضاف "أشعر بواجب تاريخي لاستغلال الفرصة للتقريب بين البلدين كما حدودنا المتجاورة".

وأعلنت أثينا أنها اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على تمديد تأشيرات السبعة أيام الممنوحة للمواطنين الأتراك لزيارة جزر بحر إيجه.

ووقعت اليونان وتركيا إعلان صداقة وستعملان على مضاعفة التجارة الثنائية بينهما إلى 10 مليارات دولار.