أحالت النيابة في إسطنبول، الجمعة، 34 متهماً بالعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلي إلى القضاء بتهمة "التجسس الدولي".

وانتهى مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة على مدى 4 أيام من أخذ إفادات المتهمين منذ القبض عليهم، الثلاثاء. وكشفت تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والمخابرات التركية عن تجنيد "الموساد" 46 عميلاً للقيام بأنشطة المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

ونفذت قوات الأمن عملية موسعة، باسم "الخلد - المقبرة" في 8 ولايات، مركزها إسطنبول، وجرت بشكل متزامن، الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً بهم. تم القبض على 34 منهم، ولا يزال البحث جارياً عن الـ12 الآخرين.

واعتبرت العملية التي عرفت أيضاً باسم "نيكروبوليس" (مدينة الموتى)، رداً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات حركة "حماس" في عدد من دول المنطقة، بينها تركيا، بعد أن وجهت المخابرات التركية في الأشهر الأخيرة ضربات متلاحقة إلى أنشطة "الموساد"، التي تستهدف على وجه الخصوص ناشطين فلسطينيين وعائلاتهم من المقيمين على أراضيها.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين عن أن ضباط "الموساد" أعطوا العملاء في تركيا أسماء هؤلاء الناشطين، وأنهم تابعوهم بالفعل والتقطوا صوراً لبعضهم شاركوها، إلى جانب المعلومات الخاصة بهم مع عناصر الجهاز الإسرائيلي.

تجنيد العناصر

وجند "الموساد" هؤلاء أيضاً، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية عن مصادر التحقيقات، لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وعائلاتهم في تركيا، عبر نشر إعلانات الوظائف أو الروابط التي لا تحتوي على معلومات مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة؛ حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الاتصال بها.

واستخدم "الموساد" وسطاء وسعاة مباشرين لتسديد المدفوعات لعملائه، واعتمد إخفاء أثر الأموال باستخدام أنظمة العملة المشفرة. كما قام بالدفع عن طريق التسليم باليد أحياناً للعناصر التي يلتقيها "الموساد" في الخارج، فضلاً عن تسليمهم أنظمة اتصالات مشفرة.

وبحسب المصادر نفسها، فقد وضع "الموساد" خطة عمل دقيقة خطوة بخطوة لهؤلاء العناصر، مثل جمع المعلومات والبحث والتصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو للأهداف والتتبع ووضع أجهزة تحديد مواقع على المركبات المستهدفة والاعتداء بالإصابة والسرقة والحرق العمد والتهديد والابتزاز وإدارة موقع على شبكة الإنترنت ينشر أخباراً كاذبة ومضللة.

وإلى جانب ذلك، تم تكليف هذه العناصر بأنشطة إلكترونية، مثل اكتشاف الكاميرات واختراقها أو التسلل إليها في المناطق المستهدفة، وإنشاء قاعدة بيانات للأفراد الأجانب في تركيا.

وذكرت المصادر أنه بعد العمليات التكتيكية يتم الاستعداد لمراحل مهمة من الإجراءات المحتملة، مثل تهريب الأشخاص والبضائع من حدود إيران والعراق إلى تركيا، والعثور على قراصنة الكومبيوتر، وتوفير منازل آمنة، وترتيب سيارة إسعاف، وتم أيضاً تضمين الشركة التي سيتم استخدامها في تنفيذ هذه الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال العملية مصادرة 134 ألفاً و830 يورو، و23 ألفاً و680 دولاراً، ومبالغ أخرى بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص، وذخائر وأدوات رقمية.