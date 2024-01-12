بغداد: أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الجمعة مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة ثمانية آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وقالت الوزارة إن خمسة جنود قتلوا خلال اشتباك مع "إرهابيين" أعقب "محاولة تسلل" لمنطقة القاعدة العسكرية التركية.

تقع القاعدة العسكرية التركية قرب متينا في أقصى شمال العراق، وتعرضت لهجوم من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، وفق قناة "إن تي في" التركية الخاصة.

وردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية عن عملية عسكرية لا تزال جارية في المنطقة.

يأتي ذلك بعد مقتل 12 جنديا تركيا في أواخر كانون الأول(ديسمبر) في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين تركيتين في شمال العراق.

عمليات عسكرية

ويشنّ الجيش التركي بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي وفي منطقة سنجار الجبلية.

أقامت تركيا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق لمحاربة التنظيم الذي لديه أيضا قواعد خلفية في الإقليم.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984، مسؤوليته عن هجوم استهدف في تشرين الأول(أكتوبر) مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين.