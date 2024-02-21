طهران: اتهمت إيران الاربعاء اسرائيل بالوقوف وراء الانفجارين اللذين ألحقا أضرارا بشبكة توزيع الغاز في مناطق عدة في البلاد في 14 فبراير.

وألحق انفجاران أضراراً بخطوط أنابيب الغاز قرب مدينتي بروجن (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب). ولم يتسّبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا ولكنّهما أثرا على إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل.

نددت السلطات "بعمل تخريبي وارهابي" لكن بدون الاشارة الى مشتبه به، ولم تتبن الانفجارات أي جهة.

وقال وزير النفط الايراني جواد أوجي متوجها الى وسائل الاعلام بعد مجلس الوزراء إن "تفجير أنابيب الغاز كان من عمل الغاصب الإسرائيلي وتم إحباط هذه المؤامرة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في 16 شباط/فبراير مستندة الى مصادر غربية وعسكرية إيرانية أن هذه العملية نفذها عملاء اسرائيليون.

واتهمت إيران مراراً عملاء إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب ضدّ منشآت في البلاد، خصوصاً النووية منها. كذلك، أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن عمليات تخريب في المناطق الحدودية الغربية أو في جنوب البلاد.

وتتهم الولايات المتحدة واسرائيل، ايران بدعم جماعات مسلحة في الشرق الاوسط لتنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية واسرائيلية.