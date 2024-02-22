إيلاف من لندن: في هذه الأثناء، تتكرر لحظة أبولو 17 التاريخية، مع هبوط مركبة "أوديسيوس" الفضائية، التي طورتها شركة "Intuitive Machines" الأميركية، على سطح القمر.

ودخلت الأربعاء المركبة "أوديسيوس" من طراز "نوفا-سي" ذات الأرجل الست، مداراً دائرياً على ارتفاع 92 كيلومتراً فوق سطح القمر، في طريقها لمحاولة القيام بأول هبوط أميركي على القمر منذ أكثر من 50 عاماً، وأول هبوط على الإطلاق لمركبة فضائية تابعة لشركة خاصة.

لحظة تاريخية

ولم تهبط أي مركبة فضائية أميركية على سطح القمر منذ مهمة أبولو 17 عام 1972. ويشكل نجاح عملية الهبوط خطوة مهمة في إطار برنامج "أرتميس" التابع لناسا، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى القمر بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن تحط المركبة قرب القطب الجنوبي للقمر الخميس في تمام الساعة 22:49 بتوقيت غرينتش، وعلى متنها ست حمولات من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) مكونة من أدوات مصممة لجمع البيانات حول البيئة القمرية.

ويشكل نجاح المهمة مصدر إلهام لجيل من المهندسين والعلماء للعمل في مجال استكشاف الفضاء. كما يعزز التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، حيث شاركت وكالات فضاء من دول أخرى في دعمها.

المريخ بعد القمر

وتُعدّ هذه المهمة بدايةً لمرحلة جديدة من استكشاف القمر، حيث تُخطط ناسا لإرسال المزيد من المركبات الفضائية والرواد إلى القمر في السنوات المقبلة، كما تخطط لإرسال بعثة مأهولة إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي.

وبدأت رحلة "أوديسيوس" يوم 15 شباط (فبراير) على متن صاروخ من طراز "فالكون-9"، الذي صنعته شركة "سبيس إكس"، انطلق من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.