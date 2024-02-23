الرياض: أطلقت مبادرة كنوز السعودية في وزارة الإعلام، الفيلم الدرامي التاريخي القصير، بعنوان "راعي الأجرب"، بالتزامن مع مناسبة يوم التأسيس.

ويروي الفيلم قصة الإمام تركي بن عبدالله بعد تدمير الدرعية وسقوط الدولة السعودية الأولى، وما تبع ذلك من أحداث استعرضها الفيلم، صوّرت مدى قدرته في الدفاع عن أرضه وتخطيطه المستمر لهزيمة العدو، وجهوده في جمع مناصريه، والمضي قدمًا لاستعادة الدولة السعودية ودخول الرياض، وهو ما تحقق له في نهاية المطاف.

توثيق القصص التاريخية

ويأتي إنتاج فيلم "راعي الأجرب" امتدادًا لإنتاجات مبادرة كنوز السعودية، الهادفة إلى توثيق البطولات و القصص التاريخية، وتقديمها للجمهور المحلي والدولي بأفضل المعايير الفنية والمواصفات الدولية.

يذكر أن مبادرة كنوز تندرج ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري، وإبراز قصص نجاح المواطن السعودي على الأصعدة كافة، من خلال إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة والرسوم المتحركة.

كما أنتجت المبادرة عددًا من الأعمال؛ مثل: "مرحلة صعبة"، و"نورس العرب"، و"على حد سواء"، و"ماذا يأكل السعوديون"، و"أطلس السعودية” ، و"هورايزُن"، وأطلقت مؤخراً الفيلم الوثائقي "المحطة سبعة".