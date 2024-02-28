إيلاف من الرباط: أفادت السلطات المحلية بإقليم الناظور(شمال المغرب) بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه البحر الأبيض المتوسط،مساء الثلاثاء،أثناء محاولة للهجرة غير النظامية.

وأوضحت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء،أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من منطقة تشارانا-بومحفوض في قرية بني شيكر،قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية،التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع علو أمواج البحر.

وحسب المصدر ذاته،تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 9 أشخاص وانتشال 8 جثث،فيما تستمر الأبحاث حاليا من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين.

وخلص المصدر إلى القول إنه جرى فتح بحث من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.