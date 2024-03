في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، دفع الجيش الإسرائيلي نحو 360 ألف جندي للمشاركة في هجومه العسكري على قطاع غزة، ومع أواخر كانون الأول (ديسمبر) بدأ بسحب عدة ألوية عسكرية من القطاع.

تم سحب آلاف جنود الاحتياط من ساحات المعارك. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك، دانييل هاغاري، إنه سيتم سحب خمسة ألوية من غزة. وسيعود البعض إلى قواعدهم لمزيد من التدريب أو الراحة، في حين سيعود العديد من جنود الاحتياط الأكبر سنا إلى منازلهم.

ذكر هاغاري أن السبب الرئيسي لسحب هذه القوات من القطاع هو المساعدة في تجنب انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.

حيث أثرت الحرب سلبا على الاقتصاد بسبب عدم ذهاب جنود الاحتياط إلى وظائفهم أو إدارة أعمالهم.

فما هي أبرز الألوية والفرق التي تم سحبها من القطاع وأي منها لايزال يشارك في المعارك داخل غزة؟

ألوية الجيش الإسرائيلي التي تم سحبها من غزة

منذ بدء الحرب وحتى شباط (فبراير) سحب الجيش الإسرائيلي بالفعل كافة الألوية الاحتياطية وألوية التدريب من غزة تدريجيا والذين كان قد دفع بهم بجانب الأوية النظامية التي سحب أغلبها على فترات مختلفة ثم أعيد إرسالها لغزة مرة أخرى فيما عدا اللواء النظامي غولاني الذي تم سحبه ولم يعد.

لواء غولاني "جاآش/الغضب"

يعتبر رأس حربة الجيش الإسرائيلي في العلميات البرية ويتبع الفرقة 36 التي تم سحبها بالكامل من غزة في اليوم الـ101 للحرب داخل غزة.

ما هو لواء غولاني الإسرائيلي؟

تركزت عمليات هذه الفرقة في منطقة الشجاعية كما اشتبكت مع عناصر حماس في منطقة شيخ جيلان جنوب مدينة غزة وتل الهوى.

هذه الفرقة هي التي داهمت مستشفى الشفاء بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

كما أن الصورة الشهيرة لعدد من القوات الإسرائيلية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني غرب غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي تأكدنا من صحتها تعود لهذه الفرقة قبل تفجيره.

تكبد لواء غولاني خسائر في منطقة الشجاعية قبل انسحابه من القطاع مباشرة، حيث لقى 10 من عناصر الفرقة بينهم اثنان من قادتها مصرعهم في المعارك مع عناصر حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 72 من عناصر هذه الفرقة لقوا مصرعهم في هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كما أُسِر عدد آخر. ويعد هذا أكبر عدد من القتلى لأي وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الهجوم.

حاليا يقوم لواء غولاني وفق ما قال الجيش الإسرائيلي إنها تدريبات لزيادة الجاهزية على الحدود الشمالية لإسرائيل.

الألوية الاحتياطية

خلال شهر شباط (فبراير) كان الجيش الإسرائيلي قد سحب جميع قوات الاحتياط من غزة بسبب تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بمشاركتهم في الحرب.

لواء شارون

هو أحد ألوية الاحتياط في سلاح المشاة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه سحب هذا اللواء واستبدله بقوات أخرى في الجزء الشمالي من القطاع، وهو اللواء الذي سيطر على المنطقة الساحلية للقطاع. وعملت قوات هذه الفرقة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة في الأسابيع الأخيرة.

فرقة 98 – ألوية المظليين

كانت هذه الفرقة في الأصل لواء مدرع جرى حله في 2013 ثم تقرر إعادة تشكيله في 2016 باعتباره لواء مشاة احتياطي.

تتضمن هذه الفرقة عددا من الألوية التي كانت داخل غزة حتى وقت قريب منها اللواء 55 مظليين. تركزت عملياتها في منطقة خان يونس جنوب القطاع قبل سحبه واستبداله بكتيبة أخرى في الأول من شباط (فبراير) بعد أن أمضى 55 يوما داخل غزة. وبعد انسحابه أعلن عن ضم عدد جديد من الجنود ويقوم بالتركيز على استخدام الطائرات المسيرة.

من ضمن هذه الفرقة أيضا لواء المظليين رقم 551 ويطلق عليه "سهام النار". تم تسريحه تماما في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد مشاركته في الحرب داخل غزة. تركزت عملياته في منطقة جباليا شمال القطاع وكانت لقطات فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي أظهرت قوات هذا اللواء تقوم بتفتيش مدرسة جبل المكبر في جباليا قال إنه عثر فيها على أسلحة وذخائر.

لواء البيسون - الرابع عشر

هو أحد الألوية الاحتياطية لسلاح المدرعات. شارك في المعارك شمال القطاع كما أجرى مداهمات في المنطقة من بينها مدرسة في مخيم الشاطئ وعثر على عدد من الأنفاق وأعلن عن العثور على ساحة للتدريب العسكري قال إنها نقطة انطلاق هجمات عناصر حماس.

فرقة ٩٩ "الوميض"

تركزت عمليات هذه الفرقة في دفع سكان وسط غزة للجنوب والسيطرة على المنطقة. ومنها اللواء "يفتاح" "11" ولواء "ثعالب السماء" "646". عملت على "تأمين ممر وادي غزة"، الذي يقسم القطاع إلى شطرين، بدءا من ناحال عوز حتى شاطئ البحر غرب غزة، فيما أطلق عليه اسم ممر "نتساريم". وقد جرى استبدالها بقوات أخرى في منطقة هذا الطريق.

شنت الألوية التابعة لها هجمات على مخيم النصيرات وسط القطاع ومناطق أخرى من أجل توسيع الممر.

قبل ذلك عمل لواء يفتاح التابع للفرقة في منطقة الشجاعية.

فيما تركز لواء المظليين ثعالب السماء في بداية الحرب وسط القطاع ثم نقل إلى خان يونس قبل سحبه في شباط (فبراير). مع خروج هذا اللواء تكون جميع القوات الاحتياطية قد سحبت بالكامل من غزة.

ألوية التدريب

مع بداية الحرب أرسل الجيش الإسرائيلي كامل ألوية التدريب إلى غزة وعددها ثلاثة ألوية.

اللواء 261 "بهاد 1"

يعد هذا اللواء بمثابة قاعدة التدريب الرئيسية لضباط الجيش الإسرائيلي. وأنهى اللواء، عملياته في شمال قطاع غزة ثم وسط القطاع قبل سحبه شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

في 22 كانون الثاني (يناير) فقدت قوات هذا اللواء 21 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً احتياطيا وإصابة آخرين خلال استهداف كتائب القسام منزل شرق مخيم المغازي ما أدى لانفجار الذخائر التي كانت بحوزتها، بجانب استهداف دبابة كانت تؤمن القوات الإسرائيلية في نفس المكان.

🔴WATCH: The activity of the brigade that suffered the loss of 21 of its members in southern Gaza yesterday 📹-IDF Spokesperson's Unit pic.twitter.com/TcCe84VfJ6

https://www.youtube.com/watch?v=q1Yhm0CApBc

لواء مدرع "أبناء النور"

وهو اللواء 460 المسؤول عن قاعدة تدريب سلاح المدرعات تركز في مناطق القتال المركزية في قطاع غزة، بما في ذلك منطقة الشاطئ والحي الأمني وجباليا ودرج التفاح. يعتمد هذا اللواء على استخدام أحدث دبابات ميركافا.

شن هذا اللواء بالتعاون مع قوات أخرى الهجوم على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

The IDF releases new footage of the Oketz canine unit operating in the Gaza Strip.



The military says the unit “in a large number of cases” have sent its dogs to scan buildings before troops raid the site. The dogs have located threats, mapped out buildings, and discovered… pic.twitter.com/2tgICwJAPb