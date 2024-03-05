إيلاف من لندن: أعلنت كاتدرائية القديس بولس، وهي أحد أشهر معالم لندن هو فتح أبواب مكتبتها المخفية، مما يتيح للضيوف فرصة المبيت وسط كنوزها الأدبية.

و تستضيف الكاتدرائية الضيوف مقابل إقامة ليلة واحدة بقيمة 7 جنيهات إسترلينية في المكتبة "السرية"، وستكون المكتبة مفتوحة لمرة واحدة لعشاق الكتب وعشاق التاريخ تكريمًا لليوم العالمي للكتاب.

ضيفان محظوظان

وستتيح كاتدرائية القديس بولس لضيفين محظوظين فرصة الانغماس في عالم الأدب الساحر والبقاء في غرفتها "السرية" - بالإضافة إلى الاستمتاع بالعشاء في مطعم قريب ووجبة الإفطار في صباح اليوم التالي - كل ذلك مقابل 7 جنيهات إسترلينية فقط.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينام فيها أي شخص رسميًا داخل الكاتدرائية منذ الحرب العالمية الثانية، عندما قامت منظمة تطوعية بحماية المكان من الغارات الجوية.

وتعد كاتدرائية القديس بولس، التي صممها السير كريستوفر رين في أواخر القرن السابع عشر، أحدث مبنى في موقع كانت توجد فيه كاتدرائية منذ أكثر من 1400 عام.

برنامج الاقامة

وحسب تقرير لموقع قناة (سكاي نيوز) سيدخل الضيوف إلى الكاتدرائية من باب العميد ويصعدون درجًا هندسيًا صممه السير كريستوفر منذ أكثر من 300 عام.

وفي أعلى الدرج، سيصلون إلى المكتبة ومجموعتها التي تضم أكثر من 22000 كتاب، بدءًا من الكلاسيكيات الخالدة إلى الإصدارات القادمة من هولي جاكسون وكيفن كوان وجون غريشام.

وسيتم الترحيب بهم من قبل العميد وسيقومون بجولة في الكاتدرائية.

وبعد تناول وجبة الإفطار في صباح اليوم التالي، سيتمكنون من الصعود إلى قبة الكاتدرائية الشهيرة لاستكمال إقامتهم.

وسيقيم الضيوف في قسم غرفة النوم بالمكتبة المخفية وسيتمكنون من الوصول إلى غرفة القراءة والزوايا ومكتبة كاتدرائية القديس بولس طوال فترة إقامتهم.

كتب تذكارية

وكتذكار، سيتم منحه الضيفين نسخًا موقعة ومختومة من كتب Penguin Random House الأميركية التي لم يتم إصدارها بعد، مثل The Reappearance Of Rachel Price وGrisham's Camino Ghosts.

وتكشف كاتدرائية القديس بولس النقاب عن "مكتبتها المخفية السرية"، والتي ستكون متاحة على موقع Airbnb بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، وهي المرة الأولى التي ينام فيها شخص ما رسميًا داخل الكاتدرائية منذ الحرب العالمية الثانية.

إقامة لا تتكرر

ومن خلال فتح أبواب المكتبة المخفية لإقامة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، سيتمكن الضيوف من الاطلاع على مجموعة منسقة تضم أكثر من 22000 كتاب لقضاء ليلة من القراءة، بدءًا من الكتب الكلاسيكية الخالدة إلى الإصدارات القادمة لمؤسسة ينغوين راندوم هاوس Penguin Random House.

ويتم فتح المكتبة المخفية تكريما لليوم العالمي للكتاب وتم تحديد رسوم بقيمة 7 جنيهات إسترلينية لأن اليوم يصادف 7 مارس. وستكون الإقامة لليلة واحدة في 15 مارس ويمكن حجزها عبر Airbnb من الساعة 10 صباحًا في 12 مارس.

وقالت ساندرا لينز تمبريل، مديرة مشاركة الزوار في كاتدرائية سانت بول: "إن المكتبة التي تم ترميمها مؤخرًا في كاتدرائية سانت بول كانت منذ فترة طويلة جوهرة سرية للكاتدرائية - تم إخفاؤها بذكاء من خلال الهندسة المعمارية البارعة للسير كريستوفر رين".

عجائب القديس بولس

وقالت: "سيحظى بعض الضيوف المحظوظين الآن بفرصة التعمق في تاريخ وعجائب سانت بول من خلال هذه الإقامة الفريدة من نوعها حقًا."

ومن جهتها، قالت أماندا كوبلز، المدير العام لشمال أوروبا في Airbnb، إن المكتبة المخفية هي "حقا ملاذ لمحبي الكتب الذين يبحثون عن الهروب الأدبي النهائي".

وقالت أليسا كاستانيدا، مديرة استراتيجية العلامة التجارية في Penguin Random House US، إن الإقامة ستكون "تجربة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر" و"مادة من القصص الخيالية".

