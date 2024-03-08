إيلاف من الرباط:أشادت البيرو،الخميس،بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها عاهل المغرب الملك محمد السادس،والرامية إلى تحويل هذا الفضاء البحري القاري إلى منطقة سلم واستقرار وتنمية.

وجاء التعبير عن هذا الموقف بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لآلية المشاورات السياسية بين المملكة المغربية و البيرو بليما، والتي تتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 27 يونيو 1964.

وخلال هذا اللقاء، أشاد البلدان بتطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية،مبرزين التزامهما المشترك بالسلم والاستقرار والتنمية المستدامة.

فؤاد يزوغ،السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارةالخارجيةالمغربية

وبالإضافة إلى الاهتمام الكبير بمقترحات التنمية والمشاريع المهيكلة، شكل اجتماع المشاورات السياسية المغربية -البيروفية أيضا إطارا لصياغة مشروع خارطة طريق متعددة القطاعات،وهي وثيقة أساسية تؤكد التزام البلدين لصالح المبادرات التي سيتم تنفيذهاعلى مستوى التعاون القطاعي خلال عام 2024.

وتناولت المناقشات بين الطرفين كافة المواضيع ذات الأولوية في جدول الأعمال الثنائي،مع إيلاء اهتمام خاص لتكثيف المبادلات التجارية والاقتصاديةوالتعاون التقني في مجالي التعليم والثقافة، وكذلك في مجالات الموارد المائية والأبحاث الزراعية والعلوم والتكنولوجيا والسياحة. وترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء،فؤاد يزوغ،السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مرفوقا بسفير المغرب لدى البيرو ، أمين الشودري، ومديرة الشؤون الأميركية بالوزارة،نزهة الطاهر.

وعن الجانب البيروفي، ترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية اغناسيو هيغيراس هاريي، بحضور عدد من مديري الوزارة.