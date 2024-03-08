أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجمعة، إن بلاده مستعدة لاستضافة قمة للسلام تشارك فيها روسيا وأوكرانيا.

وأضاف الرئيس التركي :""سنقدم دعما قويا لإعادة الإعمار في أوكرانيا"، وصرح أردوغان بأنه اتفق مع زيلينسكي على زيادة الجهود للوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التجارة البينية بين تركيا وأوكرانيا.

وأفاد أردوغان، بحسب "روسيا اليوم"، بأن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وأوكرانيا حيز التنفيذ ستتم في أقرب وقت، مؤكدا أن ذلك سيضيف بلا شك زخما جديدا للعلاقات بين أنقرة وكييف، وأوضح أنه بحث مع زيلينسكي المسائل المتعلقة بممرات التصدير، وأمن الملاحة في البحر الأسود.

نتضامن مع أوكرانيا

وذكر الرئيس التركي في كلمته :"بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنستمر من جهة أخرى في مبادراتنا لإنهاء الحرب من خلال سلام عادل على أساس المفاوضات، نعمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا بطرق سلمية، لم نفقد الأمل بإحداث تقدم في مسار السلام، وهناك بعض الشواهد الإيجابية المشجعة في هذا الإطار".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يجب حماية وحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها الإقليمية.

زيلينسكي مدين لتركيا

من جهته، قال زيلينسكي خلال المؤتمر إنهم حققوا نتائج إنسانية مهمة بفضل جهود تركيا، كما وجه الرئيس الأوكراني الشكر للرئيس أردوغان والشعب التركي على دعمهم سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد وصل إلى إسطنبول يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتأتي زيارة زيلينسكي في حين يواصل الضغط على دول أخرى للحصول على مزيد من الذخائر والأسلحة.