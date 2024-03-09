نيويورك: هنأ أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووصف في رسالة مصورة وجهها عبر الفيديو إلى المجتع الإسلامي حول العالم، شهر رمضان بأنه تجسيد لقيم السلام والتحمل والكرم وفرصة للتفكر والدعاء والتلاقي والتعاضد.

وعبر غوتيريش عن أسفه لحلول هذا الشهر الفضيل هذا العام فيما يعاني الكثيرون ويلات الصراعات والتشرد والخوف.. وقال : “ إن قلبي ووجداني كله معهم ”.. وعبر عن تضامنه مع من يعانون في غزة.

وأضاف غوتيريش أن روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة.. فلتكن هذه الروح مصدر إلهام لنا جميعا من أجل تضميد الانقسامات، ودعم المحتاجين، والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في ختام رسالته عن أمله في أن يجلب هذا الشهر الفضيل للعالم السلام وأن يكون هاديا للجميع نحو عالم أكثر عدلا ورحمة.