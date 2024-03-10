بروكسل: خلال ثلاثة أشهر، سيُدعى 370 مليون أوروبي إلى مراكز الاقتراع لتجديد برلمانهم، مع اقتراب استحقاق انتخابي آخر على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي قد يعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

هل سيؤثر شبح عودة الملياردير الأميركي الذي لا يخفي ازدراءه للاتحاد الأوروبي وأولوياته، من دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي إلى مكافحة تغير المناخ، على صناديق الاقتراع في الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27؟

وهل سيعزز هذا الاحتمال الصعود المرجح لليمين المتطرف؟ أم أنه على العكس سيشجّع الناخبين على توحيد صفوفهم والتصويت لصالح أوروبا أكثر ثباتا؟

يلخص سيباستيان ميلار من معهد جاك ديلور الوضع قائلا "بالنسبة لأوروبا، يشكل ترامب 2 (ولاية جديدة له في البيت الأبيض) علامة تعجب كبيرة وعلامة استفهام ضخمة في نفس الوقت".

من جهتها، تؤكد سوزي دينيسون المحللة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "سيناريو ترامب" سيعود بعواقب وخيمة على المشروع الأوروبي لسنوات، مؤكدة أن العديد من الأولويات الأوروبية سيصبح تحقيقها "أصعب بكثير".

لكنها تأسف لأن هذا السؤال لن يكون بالضرورة في قلب مناقشات الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.

وستخضع نتيجة التصويت الذي سيجرى من السادس إلى التاسع من حزيران/يونيو لانتخاب 720 نائباً، لتدقيق كبير لأن التوازن بين العائلات السياسية يحدد مسار السباق على "المناصب العليا" أي رئاسات المؤسسات الرئيسية: البرلمان والمفوضية والمجلس الأوروبيين.

"تهديد الهجرة"

قبل أقل من مئة يوم على الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي بوضوح إلى صعود اليمين القومي والمشكك في أوروبا، مع وجود مجموعة واسعة من الفروق الدقيقة والمواقف في داخله حسب كل بلد.

ويبدو حزب الشعب الأوروبي (يمين) في وضع جيد يسمح له بالاحتفاظ بموقعه كقوة سياسية كبرى، يليه الاشتراكيون والديمقراطيون. لكن المرتبة الثالثة تبقى أكثر غموضا.

فكتلة "أوروبا المتجددة" (وسطيون وليبراليون) التي تحتل هذا الموقع حاليا، قد تتفوق عليها مجموعة الهوية والديموقراطية (يمين متطرف).

ويتوقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن يحتل "الشعبويون المناهضون لأوروبا" المرتبة الأولى في تسع من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا والمجر وإيطاليا وهولندا.

وتقول رايتشل ريزو من الفرع الأوروبي للمجلس الأطلسي إن "هناك لغة مشتركة تتمحور حول تهديد الهجرة". وأضافت ""لكن من الصعب تحديد التأثير الحقيقي لذلك على المستوى الأوروبي".

ويفترض أن يشكل الوضع الاقتصادي الحالي السيئ تربة خصبة للقوى المشككة في أوروبا.

فعلى الرغم من أن المستهلكين بدأوا يلمسون تراجع التضخم، ليس من المتوقع حدوث أي تحسن اقتصادي قبل الانتخابات.

وقد خفض البنك المركزي الأوروبي مؤخرا توقعاته للنمو في منطقة اليورو في 2024 إلى 0,6 بالمئة، مقابل 0,8 بالمئة في تقديراته السابقة.

الاقتصاد أولا

يعتقد نحو ثلاثة من كل أربعة أوروبيين أن مستوى معيشتهم سينخفض هذا العام، ويؤكد واحد من كل اثنين تقريبا أن هذا المستوى انخفض بالفعل، حسب دراسة أجريت في كانون الأول (ديسمبر) لـ"يوروباروميتر" (استطلاعات للرأي تجرى منذ 1974 باسم المؤسسات الأوروبية بما فيها المفوضية).

وتوضح سوزي دينيسون "هناك عوامل مختلفة تهمّ الناخبين في مختلف البلدان الأوروبية لكن هناك عاملا أساسيا واحدا في كل مكان هو الوضع الاقتصادي".

وتبقى معرفة إلى أي مدى سينجح دونالد ترامب الذي يعتبر في تجمعاته الانتخابية عدم شعبيته في أوروبا تقديرا له، في محاولته التأثير على المناقشة الأوروبية.

ويؤشر اجتماع ترامب في فلوريدا الجمعة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "المشاغب" في القمم الأوروبية والزعيم الوحيد في دول الاتحاد الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين، الى نية الرئيس السابق أن يبقى المدمّر الأكبر للتعددية عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا.

ويؤكد سيباستيان ميلار أن احتمال عودة ترامب "يثير القلق" داخل أوروبا، وهذا يصبّ في صالح الأحزاب الحاكمة، مرجحا أنه "بقدر ما يزداد تهديد ترامب وبقدر ما تزداد عدوانية روسيا، يتقلص الاستعداد للقفز إلى المجهول".

ويتابع أنه "في قضايا مثل السياسة الزراعية المشتركة، يجد اليمين المتطرف ضالته: بيروقراطية بروكسل، والمعايير المبالغ فيها (...) لكن عندما يتعلق الأمر بأوروبا في مواجهة بقية العالم، الأمر مختلف تمامًا".