إيلاف من بيروت: نسبت صحيفة "معاريف" العبرية إلى تقرير للاستخبارات الأميركية نشر الثلاثاء قوله أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه واستقرار ائتلافه في خطر، على خلفية الحرب في غزة.

وذكر التقرير أن "الشعور بعدم الثقة في قدرة نتنياهو على حكم الأشجار اتسع بين الجمهور الإسرائيلي أكثر مما كان عليه قبل الحرب. ونتوقع تظاهرات أكبر تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة لإنتاج حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا، وهو سيناريو محتمل للغاية".

وجاء في التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تواجه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة على خلفية الوضع الإنساني في غزة.

لن تنتهي قريبًا

وقدّر الجزء الخاص بإسرائيل أن الحرب في قطاع غزة "أبعد من أن تنتهي في المستقبل القريب"، وعلى إسرائيل مواجهة حماس سنوات عديدة مقبلة، وسيواصل الجيش الإسرائيلي محاولة تحييد أنفاق حماس التي ستعمل المنظمة منها ومحاولة إيذاء جنود الجيش الإسرائيلي.

ونقلت "معاريف" من التقرير تأكيده أن من غير الممكن نجاح إسرائيل في إبادة حماس بشكل كامل، كما أن الجيش الإسرائيلي ليس قريبا من تحقيق هذا الهدف، فحماس ستواصل الحرب على إسرائيل لسنوات مقبلة.

أما التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، فالسيناريو الذي يرسمه التقرير والذي يمكن أن يدفع نحو وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان هو اتفاق لوقف الحرب في غزة.

وقال التقرير إن الزخم الأميركي سينتقل من غزة إلى أوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بإيران وإسرائيل، كتب مؤلفو التقرير أن البلدين يحاولان منع التدهور الحاصل إلى حرب شاملة. وأضافوا: "تقييمنا هو أن القيادة في طهران لم تكن متورطة في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، وأنه ليس لديها معلومات مسبقة عن الهجوم".