إيلاف من لندن: اعتقلت السلطات الرومانية، مساء الإثنين، المؤثر المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي أندرو تيت وشقيقه تريستان، بناء على طلب قضائي بريطاني.

وجاء اعتقال وتم اعتقال الشقيقين بتهم اعتداءات جنسية، تعود إلى الفترة بين عامي 2012 و2015. وقد تم تسليمهما مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، ولا يزال التحقيق قيد النظر.

وينفي أندرو (37 عاما) وتريستان (35 عاما) جميع الاتهامات الموجهة إليهما، وقال ممثلوهم إنهم "ملتزمون تماما بالطعن في هذه الاتهامات بتصميم وتصميم لا يتزعزع".

أمام المحكمة

ومثُل الشقيقان تيت أمام محكمة الاستئناف في بوخارست اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تنفيذ مذكرة الاعتقال، وتسليمهما إلى بريطانيا.

وقال محام يمثل أربع نساء اتهمن تيت بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، إنهن أبلغن الشرطة البريطانية بطلب اعتقاله على الفور بعد تلقي معلومات الأسبوع الماضي بأنه يعتزم الفرار من رومانيا، حسبما جاء في بيان.

وقال ماثيو جوري، الشريك الإداري في شركة ماكو جوري آند بارتنرز McCue Jury and Partners، إنه يرحب باعتقال تيت "لأنه كان مصدر قلق كبير للكثيرين أن يسعى تيت لتجنب العدالة في رومانيا وخارجها".

وأضاف: "نحن ممتنون للسلطات البريطانية لأخذ مخاوفنا على محمل الجد وإصدار مذكرة اعتقال".

كما حث المحامي بيرس مورغان وتاكر كارسون وآخرين على التوقف عن منح تيت منصة "أو على الأقل تشجيعهم على استجوابه بشكل صحيح بشأن هذه المزاعم".

وقال: "السماح لتيت بنشر معلومات مضللة حول مزاعم الإجرام التي يواجهها، ليس فقط في المملكة المتحدة، يساعد فقط في دعم ونشر تأثيره السام بشكل أكبر بين الشباب والفتيان الضعفاء، وهو أمر يجب علينا جميعًا أن نسعى لوضع حد له".

تهم اغتصاب

ويواجه الشقيقان تهم الاغتصاب والاتجار بالبشر في رومانيا، حيث يعيشان، وكانا في السابق في السجن ثم قيد الإقامة الجبرية في وقت لاحق منذ اعتقالهما في ديسمبر 2022.

ووجهت إليهما التهم إلى جانب امرأتين رومانيتين متهمتين بالانتماء إلى جماعة الجريمة المنظمة المزعومة.

ويُزعم أن الأربعة شكلوا المجموعة في عام 2021 لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر في رومانيا ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكان تيت فاز باستئناف في أغسطس 2023 لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بينما ينتظر المحاكمة في موعد لم يتم تحديده بعد.

وقيل للأخوين إنهما قادران على السفر إلى أي مكان داخل رومانيا، لكن لا يستطيعان مغادرة البلاد.

إلغاء قرار

وفي يناير/كانون الثاني، ألغت محكمة رومانية أيضًا قرارًا بمصادرة أصول تيت، مما جعله يستعيد حق الوصول إلى سياراته الفخمة وممتلكاته وساعاته الفاخرة.

وقال ممثلو الادعاء في يناير من العام الماضي إنهم صادروا 15 سيارة فاخرة وأكثر من 10 عقارات ومنازل مملوكة للمشتبه بهم لمنع بيع الأصول أو إخفائها.

كما تمت مصادرة 14 ساعة مصممة وسبائكتين - كتل من المعادن الثمينة عادة - ونقود، حيث قالت السلطات في ذلك الوقت إن الممتلكات المصادرة تبلغ قيمتها 3.6 مليون يورو (3.12 مليون جنيه إسترليني).

واكتسب تيت، وهو ملاكم سابق ومتسابق في لعبة الأخ الأكبر، ملايين المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة بعد أن وصف نفسه بأنه "ملك الذكورة السامة".

ولدى تيت 8.9 مليون متابع على "أكس"، تويتر سابقًا، ولكن تم حظره على العديد من المنصات الأخرى بما في ذلك "تيك توك" بسبب آرائه الكارهة للنساء.