الخرطوم: قالت قوات "الدعم السريع" السودانية،الخميس، إنها أصدرت توجيهات لعناصرها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإعانات للمحتاجين في كل المدن والقرى والأرياف الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان، استعدادها للوصول لأي تفاهمات تمكن من إنقاذ حياة المواطنين بوصفه أولوية قصوى، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة للعمل الإنساني.

وحضت المجتمع الدولي والمنظمات على الإيفاء بتعهداتها في تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن بعد أن أصبحوا على حافة الكارثة.

وأشارت قوات "الدعم السريع" إلى أن توجيهاتها تأتي "تأكيداً لما قطعته من التزامات، منذ توقيعها (إعلان جدة) لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".