تل أبيب: أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المرجح أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع لحضور جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن من المتوقع أن يجتمع مجلس وزراء الحرب السبت أو الأحد لبحث "مساحة المناورة" التي ستمنح لرئيس الموساد، الذي سيرأس الفريق الذي سيصل هذا الأسبوع لإجراء المحادثات في قطر. وبعد ذلك سيتم طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع.

رد "حماس" متطرف وسخيف

وصرح مسؤول إسرائيلي، لشبكة "سي ان ان" الأميركية، يوم الجمعة، أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء السبت، لمناقشة وصياغة المبادئ التوجيهية للوفد، وتابع أن سبب توجه الوفد إلى الدوحة هو أنه تم أخيرا تلقي رد من حركة حماس، رغم أنه "لا يزال متطرفا وسخيفا"، وتوقع أن تكون المفاوضات "صعبة للغاية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه سيتم إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي ثان تحدث لشبكة الأخبار الأميركية إن بلاده ستتخذ قرارا بحلول نهاية السبت، بشأن نطاق التفويض الممنوح لفريق التفاوض وستأذن للوسطاء بتعزيز المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"