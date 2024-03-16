نيويورك: ذكرت "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها السبت، أن "إنستغرام" و"فيسبوك" يشتبه في أنهما سهلا وحققا أرباحاً من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين فيدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في عام 2023، لتصبح شركة "ميتا" المالكة للمنصتين أمام مشكلة جديدة معتادة في العالم الافتراضي الذي يصعب السيطرة عليه، وعلى المحتوى الذي يقدم من خلاله.

الصحيفة الأميركية كشفت عن مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى، وأشارت إلى أنه يتعين على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا "ميتا": "تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها"، ومن ثم تجب مقاضاتهما.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي صدرت في عام 2023، وتدعم الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) هذا التحقيق الفيدرالي، وذلك وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط" عن الصحيفة الأميركية.

ميتا: نزيل هذا المحتوى

ناطقة باسم "ميتا" قالت لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن "البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونحن نعمل على إزالته هذا المحتوى من خدماتنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: "تتعاون ميتا بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني".

الضحايا 700 ألف

ووفقاً لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و2022 في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية جرى الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.