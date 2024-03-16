واشنطن: تعد الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية ملاذ الطلبة المبتعثين لتخفيف مشاعر الحنين للوطن ولعائلاتهم، لاسيما في شهر رمضان الذي يفتقد فيه الطلبة للأجواء الرمضانية.

وأشاد مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الدكتور عبدالعزيز التركي بدور الأندية الطلابية ومبادراتها المتعددة في هذا الشأن في مختلف الولايات، ومن بينها الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال تنظيم مآدب الإفطار، واللقاءات الأسبوعية بعد صلاة التراويح، وإتاحة الفرصة للطلبة الدوليين لمشاركتهم تلك الفعاليات، وزيادة فرص التبادل الثقافي والتعرف أكثر على المملكة وثقافة ونمط شهر رمضان، وبما يحصل من تطور في مختلف المجالات ومن بينها رؤية 2030.

كما أن هناك نشاطات وفعاليات رمضانية متنوعة تقيمها النوادي الطلابية السعودية، من ضمنها الليلة الرمضانية السعودية، وبطولات كرة القدم والطائرة، والمسابقات الثقافية، مؤكداً أن هناك عددًا من الطلبة المتطوعين الذين يحرصون على إنجاح تلك المناشط بما يعزز ثقافة التطوع وتعزيز الروابط الأخوية بين المبتعثين كافة.