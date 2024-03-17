إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "تايمز لأوف إسرائيل" إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يحض رئيسه بنيامين نتنياهو على عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر.

ونسبت الصحيفة إلى الوزير اليميني المتطرف قوله: "على نتنياهو أن يأمر الجيش ياجتياح رفح فورًا".

يضيف سموثريتش: "يظهر موقف حماس الوهمي أن مؤيّدي صفقة تبادل الأسرى في حكومة الحرب والمؤسسات الأمنيّة ضلوا طريقهم، وعلى نتنياهو أن يأمر الوفد بالبقاء في إسرائيل، وأن يدخل الجيش رفح على الفور"، مطالبًا بمواصة الضغط العسكري حتى تدمير حماس.

يتابع: "في هذه الحالة فحسب، يمكننا استعادة الرهائن من غزة".

تأتي دعوة سموثريتش هذه بعد إعلان إسرائيل الجمعة، أن نتنياهو صادق على خطط دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح المتاخمة للحدود المغلقة مع مصر، والتي تعج بالمدنيين الذين أتوها لاجئين من الهجوم الإسرائيلي في شمال القطاع ثم وسطه وجنوبه.

والمعروف أن عملية اجتياح رفح لا تحظى بموافقة الولايات المتحدة، لكنها قد تبدأ قريبًا، في غياب أي اتفاق للهدنة، ومع إصرار نتنياهو عل مواصلة الحرب مهما كانت النتائج.