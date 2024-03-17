إيلاف من الرباط:أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم،فيما أصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت،اليوم الأحد،بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار(كفر)"إمنتلات"بالجماعة الترابية أيت بوولي.

وأوضح المصدر ذاته أنه،حسب المعطيات الأولية،فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها،بشكل عرضي،في أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية،حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وقال شهود عيان ان غالبية الضحايا هم مدرسون ومدرسات وأطفال .

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.