مدريد: حصلت الأميرة ليونور، ابنة ملك اسبانيا فيليبي السادس على رخصة القيادة بعد أن أكملت 18 عاماً، مما دفع الأب إلى منحها هدية "خاصة جداً" على حد تعبير الصحافة الاسبانية، التي قالت إن ليونور تلقب في اسبانيا بأميرة القلوب الجديدة، تشبيهاً لها بأميرة القلوب ديانا، وتعبيراً عن حب الشعب لها، وثقتهم في أنها يتم اعدادها جيداً لتصبح وريثاً لعرش اسبانيا، و ملكة المستقبل.

سيارة قيمتها معنوية

هدية الملك فيليبي السادس للإبنه "الأميرة ليونور" بعد حصولها على رخصة القيادة، هي سيارة شبابه (أول سيارة قادها) ماركه فيات باندا، بنية اللون موديل 1986، وهي سيارة متواضعة في قيمتها المادية، حيث يتراوح سعرها بين 3 إلى 8 آلاف يورو، ولكن قيمتها المعنوية كبيرة للغاية، فهي سيارة الملك في فترات شبابه، وأول سيارة اقتناها.

تدريب عسكري و3 لغات

الأميرة الشابة ليونور أنهت تدريبها العسكري في الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة في صيف2021، وشكلت هذه المرحلة علامة فارقة في تعليمها وفي استعدادها لتحمل مسؤولياتها كملكة لاسبانيا في المستقبل، وهي تجيد الإنكليزية، وكذلك بعض من اللغة العربية، فضلاً عن لغتها الأم، وهي اللغة الاسبانية.

احتفط بها لسنوات

ووفقاً لصحيفة "ماركا" المدريدية، فقد كشف برنامج Telecinco الاسباني، أن الأميرة ذهبت إلى برشلونة لاستلام السيارة، حيث كان الأب يحتفظ بها في مرآب لسنوات عديدة، لكي يهديها لها حينما تصبح مؤهلة وتحصل على رخصة القيادة.

وهذه السيارة صنعت لتناسب فيليبي، الذي يتميز بطول القامة، وتم تنجيدها حسب ذوق الملك، واستخدمها فيليبي حول قصر زارزويلا وذهب في عطلات بها إلى أماكن عدة في الصيف والشتاء.

وبحسب ما يقوله في البرنامج، فإن فيليبي احتفظ بالسيارة في مرآب للسيارات في برشلونة على مر السنين. وعندما اكتشف أن الأميرة تمكنت من الحصول على رخصة القيادة الخاصة بها، اعتقد أنه لن تكون هناك هدية أفضل من "سيارة شبابه".