إيلاف من لندن: فرضت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية غرامة 250 مليون يورو (حوالى 271 مليون دولار) على شركة غوغل (Google) لعدم احترام التزاماتها تجاه الناشرين الفرنسيين بشأن ترخيص المحتوى.

وجاء في حكم القضاء الفرنسي الأربعاء أن غوغل لم تلتزم بالشروط التي كانت قد وافقت عليها بشأن تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم، بما في ذلك طريقة مشاركة المعلومات مع المجموعات الصحافية.

هذه الغرامة هي الثانية التي تفرض على شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة في فرنسا، بعد غرامة قدرها 500 مليون يورو (نحو 593 مليون دولار) في عام 2021 بسبب إخفاقها في الالتزام على نحو كامل بأوامر مؤقتة موجهة لها في نزاع مع ناشري الأخبار في فرنسا.