إيلاف من القاهرة: يجتمع في القاهرة اليوم الخميس وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أعلنه موقع "العربية".

كذلك، يعقد وزير الخارجية المصري سامح شكرى اجتماعا مع وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يصل من السعودية في جولة سادسة إلى الشرق الأوسط للتوصل إلى هدنة في غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بإسرائيل. ومقرر أن يزور بلينكن إسرائيل الجمعة.

بلينكن وحماس

وفي مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، قال بلينكن من جدة، إن واشنطن تدرس بدائل التعامل مع حركة حماس التي تسببت بقدر كبير من المعاناة والموت للفلسطينيين.

وإذ أكد بلينكن قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، لفت إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية الحكم في غزة بعد الحرب.

كما أعلن أن بلاده قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن" في غزة، وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن.