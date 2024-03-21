إيلاف من لندن: بينما يتصاعد الجدل في بريطانيا حول قانون الهجرة وترجيل اللاجئين إلى رواندا، عبر أكثر من 500 مهاجر القناة الإنكليزية يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم في يوم واحد حتى الآن هذا العام.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في إحصاءات مؤقتة إنه تم اكتشاف عبور 514 مهاجرا و10 قوارب صغيرة في 20 مارس/آذار. ويمثل هذا أكبر عدد من عمليات العبور في شهر مارس منذ بدء التسجيل، وأعلى رقم يومي منذ 2 ديسمبر.

كما أنه يكسر أعلى عدد سابق من عمليات العبور هذا العام، عندما عبر 401 شخصًا القناة في 4 مارس.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) يبلغ العدد التراكمي للوافدين بالقوارب الصغيرة في عام 2024 الآن إجماليًا مؤقتًا قدره 4,043، أي أعلى بنسبة 10٪ من نفس النقطة في عام 2023، التي شهدت 3,683.

وفي المجمل، كان هناك 29,437 وافدًا خلال عام 2023 بأكمله.

كما أنه أعلى بنسبة 25% من الإجمالي في نفس المرحلة من عام 2022، حيث تم تسجيل 3229 حالة عبور.

سياسة سوناك

ويشار إلى أن موضوع وقف قوارب الهجرة عبر القنال الإنكليزي، كان أحد التعهدات الرئيسية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، حين تسلم رئاسة الوزراء.

ولا يزال السيد سوناك يتطلع إلى تنفيذ سياسته الخاصة برواندا، وقال إنه يريد رحلات جوية لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية في الربيع.

وقد تم تأجيل مشروع القانون بسبب مخاوف بشأن ما إذا كان ينتهك القانون الدولي. وفي عام 2023، وتوقفت محاولة الحكومة إطلاق أول رحلة ترحيل بعد أن قضت المحكمة العليا بأن هذه السياسة غير قانونية.

وقالت الحكومة إن هناك خطرًا من إمكانية إعادة الأشخاص الذين تم إرسالهم إلى رواندا إلى بلدانهم الأصلية وتعريض سلامتهم للخطر.

مجلس اللوردات

كما رفض مجلس اللوردات النسخة الأخيرة من مشروع القانون في وقت سابق من يوم الخميس، بعد أن رفض النواب تعديلاتهم السابقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن مشروع قانون رواندا هو تشريع طوارئ، وأضاف: "التشريع يتعامل مع حالة طوارئ تتعلق بالهجرة ونحن نقدم هذا التشريع في أقرب وقت ممكن لتقليل عدد الأشخاص الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البلاد". قناة."

وقال إنه من "المحبط" أن مجلس اللوردات لم يوافق على التشريع ليلة الأربعاء.

