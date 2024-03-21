إيلاف من الرباط:دعا حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)جميع الأطراف والشركاء المعنيين إلى الانكباب بجدية ووطنية،وبتواصل شفاف ومكثف لمواصلة ورش إصلاح أنظمة التقاعد.

كما دعا الحزب،في بيان لمكتبه السياسي،صدر عقب اجتماعه العادي،الأربعاء ،بالرباط،مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل؛وتدارس مضمون المعطيات "المقلقة" الصادرة عن بنك المغرب في ما يخص أزمة التضخم والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

جانب من إجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة

وعلى علاقة بما تشهده الأراضي الفلسطينية من "تقتيل وإبادة جماعية تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني"،ثمن المكتب السياسي جهود الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، كما ناشد مختلف القوى الدولية الحية، والمؤسسات الأممية الدولية "التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وخصص الاجتماع،الذي ترأسته القيادة الجماعية للأمانة العامة،للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية،وفي بعض القضايا التنظيمية الداخلية للحزب،كما تميز اللقاء بالعرض السياسي المفصل الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وما تلاه من نقاش حول مختلف القضايا المطروحة.

رمضان 1445

جدد المكتب السياسي أحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم للملك محمد السادس،ولكافة الشعب المغربي، مقدرين في الوقت نفسه عاليا إشراف الملك شخصيا خلال هذا الشهر على إطلاق العملية الاجتماعية الوطنية "رمضان 1445"،والتي تستهدف تقديم الدعم والمساندة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، في رسالة اجتماعية عميقة الدلالات، ترسخ مرة أخرى تشبع الملك محمد السادس وحرصه الشخصي على النهوض بثقافة التضامن والتآزر، وإعطاء الريادة للملف الاجتماعي، وجعل العناية بالفئات الهشة ضمن أبرز انشغالات واهتماماته.

إصلاح أنظمة التقاعد

في الملف الاجتماعي، وبعدما نوه بانكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم "ملف إصلاح أنظمة التقاعد"، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري، دعا المكتب السياسي جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين.

وقال المكتب السياسي إنه، وهو يستحضر قوة ومكانة البعد الاجتماعي في مختلف مبادئه ووثائقه ومرجعياته،يبقى على "ثقة واستعداد تامين للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية"،و"تحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة،ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق".

معطيات مقلقة

وفي ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية الحارقة، ذكر البيان الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن المكتب السياسي تدارس مضمون المعطيات المقلقة الصادرة عن بنك المغرب عقب اجتماع الفصل الأول لمجلسه الإداري، واستمع في نفس الوقت لتقرير مفصل حول التضخم بالبلاد، في ارتباط وانعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين قدمه أديب بنبراهيم عضو المكتب السياسي، متضمنا عددا من حلول ومقترحات الحزب للتخفيف من حدة هذه الأزمة ومعالجة بعض مسبباتها، والتي يضعها المكتب السياسي رهن إشارة الاجتماع المقبل للأغلبية الحكومية، داعيا في نفس السياق مكونات الأغلبية إلى حوار سياسي عميق بين مكوناتها، يستهدف إنجاح محطة الحوار الاجتماعي المقبل، باعتبار نجاح هذا الأخير من مداخل بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية القوية.

الدورة الربيعية 2024

توقف المكتب السياسي عند موضوع الإعداد الجيد للدخول البرلماني المقبل "الدورة الربيعية 2024"، وما تكتسيه من أهمية خاصة في تاريخ الولاية التشريعية الحالية، حيث ستبلغ مؤسسة مجلس النواب محطة نصف الولاية التشريعية، ستتجاوز ما تتطلبه تنظيميا من تجديد في الهياكل إلى الانتقال لتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها المنجزة خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، والدفاع عنها وتعزيز التواصل بشأنها.

في سياق ذلك،وبعدما ثمن الحضور والالتزام والعمل الجاد الذي قدمه برلمانيو الحزب طيلة السنتين الماضيتين، وما بصموا عليه من حضور متميز ومسؤول يشهد به الجميع، دعا المكتب السياسي برلمانييه للمزيد من الترفع عن السجالات العقيمة المفتعلة حول المناصب، واستحضار ضرورة مواصلة الحضور النوعي والالتزام بالدفاع بمسؤولية عن جميع قضايا المواطنات والمواطنين، والاستمرار بالتحلي بقيم ومبادئ ميثاق الأغلبية.

شأن حزبي

في الشأن لتنظيمي للحزب، صادق المكتب السياسي على الوثيقة المفصلة التي قدمها أحمد اخشيشن عضو المكتب السياسي ، والتي تضمنت مرتكزات وأهداف وطرق عمل مشروع أكاديمية التكوين والتفكير الخاصة بحزب الأصالة والمعاصرة المزمع إحداثها في القريب العاجل.

وفي نفس السياق، أخد المكتب السياسي علما بمضمون تقرير سياسي حول مشروع خطة عمل خارطة طريق سياسية 2024/2028 للحزب، قدمها عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب صلاح الدين أبو الغالي. والاستماع لعرض آخر حول الخطوات العملية والتشاورية التي قطعها مشروع إعداد ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الأصالة والمعاصرة قدمته قلوب فيطح منسقة اللجنة التي كلفها المكتب السياسي بإعداد المشروع.

وفي نفس سياق القضايا الداخلية للحزب، وبعدما رحب بانتداب شباب الحزب هشام عيروض كممثل لهم داخل المكتب السياسي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية الكبيرة التي تعيشها الأمانات الجهوية والإقليمية للحزب، وانكبابها على مناقشة الوثيقة المذهبية والمرجعية للحزب، والقانون الأساسي ومرتكزات مشروع ميثاق الأخلاقيات المزمع إعداده، وحضورها في النقاش الوطني للكثير من القضايا الراهنة التي تهم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، منوها بمضمون مشروع التعاقد الجديد بين قيادة الحزب والأمانات الجهوية الذي قدمه سمير كودار المكلف قطب التنظيم.

عدوان إسرائيلي

في الشأن الدولي، وتحديدا في ما تعيشه الأراضي الفلسطينية من "تقتيل وإبادة جماعية تمارسها القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني"، قال المكتب السياسي إنه وهو يثمن عاليا جهود الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين، وآخرها الخطوة الإنسانية المهمة المجسدة في إرساله عشرات الأطنان من المواد الغذائية لفائدة سكان غزة عن طريق البر، مما يبرهن عن المكانة المحترمة دوليا للمملكة المغربية، ويعكس صدقية نواياها الإنسانية اتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس؛ فإنه يناشد مختلف القوى الدولية الحية، والمؤسسات الأممية الدولية التدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

تجميد عضوية برلمانييْن

بعد أن أخذه علما بتقارير حزبية عن مخالفات تنظيمية مسترسلة قام بها برلمانيان من الحزب، وتعمدهما عدم القيام بواجباتهما المنصوص عليها داخل القانون الأساسي للحزب، وعدم الامتثال لقرارات مؤسساته، ومقاطعة الأنشطة الرسمية للحزب دون مبرر وعلى رأسها مقاطعة فعاليات المؤتمر الوطني الخامس، وتماديهما في عقد تحالفات مع أحزاب أخرى خارج ما هو مقرر من أجهزة الحزب، قرر المكتب السياسي تجميد عضويتهما وإحالة ملفهما على اللجنة الحزبية المختصة في التحكيم والأخلاقيات. وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بالبرلمانيين الحبيب بن الطالب وصفية بلفقيه.