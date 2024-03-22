مطار بن غوريون: وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي منذ اندلاع الحرب في غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس. ويتوقع أن يؤكد بلينكن الآتي من القاهرة، الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المدمر وأن يحث إسرائيل على الامتناع عن اجتياح مدينة رفح المكتظة بالنازحين والواقعة عند الحدود المغلقة مع مصر.

ويعقد بلينكن لقاء ثنائيًا مع نتنياهو قبل الظهر في وزارة الدفاع، ثم يشارك في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية.

طرحت واشنطن، الحليف التاريخي لإسرائيل، على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يشدد على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار" مرتبط بالإفراج عن الرهائن، بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد عدة مشاريع قرار سابقة.

وتضغط الحكومة الأميركية لتجنب شن هجوم بري على رفح حيث يتكدس نحو 1,5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون جراء الحرب والدمار، وفقا للأمم المتحدة.

وقال بلينكن الخميس في القاهرة "هناك طرق أفضل للتعامل مع التهديد الذي تشكله حماس"، قائلًا إنه "من الخطأ" اجتياح رفح.