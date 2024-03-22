صنعاء: هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الجمعة، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية بريطانية رداً على مواصلة الجماعة هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن ست غارات جوية شنها الطيران الأميركي البريطاني على العاصمة صنعاء، استهدفت 4 غارات منها منطقة عطان بمديرية الوحدة، وغارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين.

وذكر سكان محليون، أن انفجارات عنيفة دوت في أرجاء صنعاء بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

إلى ذلك، استهدفت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، مدينة مأرب المكتظة بالسكان، بصاروخ باليستي، مع أذان المغرب وقت الإفطار.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن صاروخا باليستياً أطلقته جماعة الحوثي وقت أذان المغرب، انفجر على علو منخفض من الضواحي الغربية لمدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأكدت أن الصاروخ انفجر فوق منطقة خالية على بعد أحد التجمعات السكنية، حيث سقطت شظاياه دون وقوع أي إصابات.