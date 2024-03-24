قدمت الولايات المتحدة "مقترحا لتقريب وجهات النظر" بشأن عدد المعتقلين الفلسطينيين، الذين ستطلق إسرائيل سراحهم، مقابل كل رهينة تفرج عنها حماس في أي هدنة جديدة في غزة، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة السبت.

ويزور وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنيا، الدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، والتي يساعد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز المسؤولين القطريين والمصريين في التوسط فيها.

وتريد حركة حماس استثمار أي اتفاق في التوصل إلى نهاية دائمة للقتال دون التوصل إلى سلام رسمي، حيث "تتعهد الحركة بتدمير إسرائيل، بينما تخطط إسرائيل لمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك قدرات حماس العسكرية وقدرتها على حكم غزة".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "خلال المفاوضات، ظهرت فجوات كبيرة بشأن مسألة (نسبة) السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة من الرهائن الأربعين الذين تجري مناقشة إمكانية استعادتهم".

وأضاف: "لقد طرحت الولايات المتحدة اقتراحاً لتقريب وجهات النظر على الطاولة، وقد ردت عليه إسرائيل بشكل إيجابي. وما زال رد حماس معلقاً".

ولم يقدم المسؤول الإسرائيلي تفاصيل بشأن الاقتراح الأمريكي.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في إسرائيل على الفور.

وردا على سؤال حول نسبة الرهائن إلى السجناء، أشار سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس لوكالة رويترز إلى "اقتراح قدمته الحركة هذا الشهر، تفرج بموجبه إسرائيل ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني مقابل أسرى من الإناث والقاصرين والمسنين والعجزة". ووصفت إسرائيل ذلك بأنه "غير واقعي".

وأشار أبو زهري إلى رفض إسرائيل الموافقة على وقف هجومها وسحب القوات، والسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.

وقال أبو زهري: "ما تريده أمريكا والاحتلال (إسرائيل) هو استعادة الأسرى دون الالتزام بوقف العدوان، وهو ما يعني استئناف الحرب والقتل والدمار، ولا يمكن أن نقبل ذلك".

وأعربت إسرائيل عن استعدادها لتعليق هجومها لمدة ستة أسابيع، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الأربعين. ومن شأن ذلك أن يخلف وراءه 90 رهينة من بين 253 رهينة احتجزتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والذي أشعل فتيل الحرب.

في هذه الأثناء أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان يوم السبت إن أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة، وعمره 34 عاما، توفي جراء "نقص الدواء والغذاء".

"حان الوقت لإسكات البنادق"

Reuters جدد غوتيريش دعوته لوقف إطلاق النار خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح البري.

في غضون ذلك، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال زيارته لمعبر رفح البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة يوم السبت.

وقال غوتيريش متحدثا من الجانب المصري من معبر رفح: "حان الوقت لإسكات البنادق"، ودعا إسرائيل إلى إتاحة الوصول "الكامل وغير المقيد" للسلع الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وقال تقييم للأمن الغذائي دعمته الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، إن "1.1 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع الكارثي والمجاعة".

وأضاف أن "مجاعة من صنع الإنسان في الشمال أصبحت وشيكة، من الآن وحتى مايو/أيار المقبل".

وقال غوتيريش إن "توقف شاحنات الإغاثة المحتجزة على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة في صف طويل تصرف مثير للغضب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمام بوابة معبر رفح، وهو نقطة دخول المساعدات إلى غزة، إن "الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مصر لتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع".

وقال: "هنا، من هذا المعبر، نرى كل ما يفطر القلب ونرى قسوة القلب على أشدها. صف طويل من شاحنات الإغاثة المحظور دخولها على أحد جانبي البوابات، وشبح المجاعة الممتد على الجانب الآخر".

وأضاف: "هذا أكثر من مأساوي. إنه تصرف مثير للغضب".

وتأتي زيارة غوتيريش في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل ضغوطا دولية، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر، بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأبقت إسرائيل، التي تتوعد بالقضاء على حركة حماس وتخشى أن تقوم الحركة بتحويل مسار المساعدات، جميع معابرها البرية إلى القطاع مغلقة باستثناء معبر واحد. وفتحت معبر كرم أبو سالم القريب من رفح في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وتنفي اتهامات مصر ووكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة بأنها تعطل شحنات المساعدات الإنسانية، قائلة إن "الأمم المتحدة تفشل في توزيع المساعدات داخل غزة".

وانتقد يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي غوتيريش، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيهه اللوم إلى إسرائيل "دون التنديد بأي صورة بإرهابيي حماس الذين ينهبون المساعدات الإنسانية".

احتدام القتال

ميدانيا، احتدم القتال يوم السبت في محيط مستشفى الشفاء في قطاع غزة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت أكثر من 170 مسلحا خلال مداهمتها المستمرة، والتي تقول وزارة الصحة الفلسطينية إنها أدت أيضا إلى وفاة خمسة مصابين.

وقال الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي إن مقاتلين من الحركتين يخوضون معارك مع القوات الإسرائيلية، في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، غير أن حماس نفت أي وجود لها داخل المستشفى.

ودخلت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، وتعكف على تمشيط المجمع مترامي الأطراف الذي يقول الجيش إنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدة لحركة حماس ومقاتلين فلسطينيين آخرين.

في غضون ذلك ،قتل ثمانية فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء السبت، بعد قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب شرق محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر في القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 72 قتيلا، و114 مصابا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.